SuperEnalotto Estate, in 8 vincono 100mila euro ma non lo sanno

Giochi la schedina dell’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100” di Sisal e ti ritrovi ad aver vinto 100 mila euro. È successo a molti fortunati ma c’è ancora qualcuno che non si è accorto di avere centrato i numeri vincenti. Dei 100 premi da 100.000 euro assegnati durante il concorso n. 76 di sabato 26 giugno grazie a SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”, infatti, sono 8 quelli non ancora riscossi. L’iniziativa ha distribuito, complessivamente, 10 milioni di euro.

Ecco le località delle vincite in attesa che si faccia vivo il vincitore



CAMPANIA - Punto Vendita Sisal Illiano Francesco Viale Guglielmo Marconi, 23 CASAVATORE (NA)

FRIULI VENEZIA GIULIA - Punto Vendita Sisal Edicola Galliussi P.zza Matteotti, 36 PASIAN DI PRATO (UD)

LOMBARDIA - Punto Vendita Sisal Tabaccheria Lucchini Piazza Repubblica, 17 MEDIGLIA (MI)

PUGLIA - Punto Vendita Sisal Tabaccheria Corso Roma, 121 BRINDISI (BR)

MARCHE - Punto Vendita Sisal Tabaccheria Via Salaria km. 184 Snc ACQUASANTA TERME (AP)

VENETO - Punto Vendita Sisal Tabaccheria Beccaro Davide Via Guido Franco, 25 A CADONEGHE (PD)

BASILICATA - Punto Vendita Sisal Nigro Caffè Contrada San Nicola Snc, MELFI (PZ)

LAZIO - Punto Vendita Sisal Bar Tabacchi di Verardi Lorella Via San Martino Snc, LENOLA (LT)

È importante verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è venerdì 24 settembre 2021.

Con 100 mila euro sono certamente tanti i progetti che si possono realizzare. C’è chi potrà sposarsi, chi comprerà un’auto nuova, chi farà un bel viaggio e chi dividerà il denaro tra i figli o sceglierà di destinare una somma in beneficenza.

Dalle interviste effettuate da Sisal ai vincitori, molto comune è la voglia di acquistare casa o estinguere il mutuo, fare viaggi, comprare un’auto e avere un po’ di serenità economica. Quanto alla beneficenza, sono le donne ad essere le più generose, così come a pensare prima ai figli e ai familiari piuttosto che a concedersi qualche sfizio personale o a realizzare il sogno di una vita.

Il più giovane vincitore di 100 mila euro è stato un libero professionista di 24 anni, mentre il più anziano è un pensionato di 80 anni. Le professioni di chi ha vinto variano molto, a conferma che SuperEnalotto è un gioco davvero popolare che raggiunge target diversi: dalla casalinga al pensionato, dall’impiegato al barista, dalla costumista al bracciante agricolo, fino ad arrivare a imprenditori e dirigenti. Tra loro, anche una donna disoccupata che ha giocato nella speranza di risollevarsi economicamente dal licenziamento subito a causa della pandemia.

L’emozione provata al momento della vincita, invece, mette tutti d’accordo: uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da sentimenti di gioia, euforia e incredulità.