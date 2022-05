Impenna la temperatura del mare: "Rischiamo grosso"

Il caldo anomalo registrato per gran parte di maggio è che soltanto in questo week-end sta dando una parziale e breve tregua sta già combinando guai: la temperatura media del nostro mare sta già schizzando verso l'alto su valori superiori alle medie del periodo. È il caso del Mar Ligure sono si sono toccati 23.3 gradi, valori da luglio inoltrato. " È una temperatura anomala, da fine giugno o inizio luglio. Registriamo almeno due gradi in più sopra la norma ", afferma a Repubblica Antonio Di Natale, biologo e segretario generale della Fondazione Acquario di Genova. " A fine maggio la temperatura dell’acqua dovrebbe attestarsi intorno ai 21 gradi ".

"Aumento esponenziale"

La totale assenza di vento (e quindi di rimescolamento delle acque) e il caldo africano che ha toccato punte di 38°C a maggio al Nord, ha fatto sì che la temperatura di quello specchio di mare lievitasse in pochi giorni dai 16.6 gradi del 9 maggio ai 21.6 del 18 maggio, cinque gradi in più in soli nove giorni, un'enormità. I dati sono stati rilevati dal Goos (Global Ocean Observing System): la situazione anomala riguarda anche altre porzioni di Mediterraneo, quella Ligure è per adesso la più eclatante. " Situazione con cui dovremo fare i conti anche nei mesi a venire. Sia per gli effetti sui cambiamenti climatici che in quelli dell’ecosistema marino ", sottolinea Di Natale.

I rischi per l'ecosistema

Ma cosa accade sott'acqua? Gli stravolgimenti riguardano anche alcune tipologie di tonni e acciughe, ad esempio, con l'anticipo della riproduzione (tonni) e la grandezza di alcune specie (acciughe) molto più grosse di quelle che si dovrebbero trovare in questo periodo. " 55 acciughe al chilo che solitamente vengono pescate a luglio, misura accettabile per metterle già sotto sale. A maggio per un chilo di acciughe servono, solitamente, almeno una decina di pesci in più ". I valori termici dell'acqua di mare, poi, possono condizionare anche nuove migrazioni e spostamenti improvvisi rispetto alle solite aree dove vivono. Problemi anche per il gambero rosa che vengono venduti a 8 euro al chilo. " Teniamo gli occhi aperti da qui alla fine dell’estate ", aggiunge l'esperto.

I rischi per l'autunno