Trieste, un convegno per ricordare il centenario del Trattato di Rapallo

È partito il conto alla rovescia per la celebrazione del centenario del Trattato di Rapallo, l'accordo che il 12 novembre 1920, dopo lunghe trattative susseguitesi per oltre due anni dalla fine della Grande Guerra, consentì di definire il confine tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L'evento, suddiviso in due giornate, si svolgerà a Trieste, presso la Sala Maggiore di Palazzo Tonello (in via Silvio Pellico 2), a cavallo tra venerdì 21 e sabato 22 maggio.

L'iniziativa legata al centenario del Trattato di Rapallo

Ricordiamo che l'appuntamento, inizialmente previsto lo scorso novembre, era stato posticipato per via delle limitazioni derivanti dall'emergenza Covid. Adesso che il peggio sembra ormai alle spalle, è tutto pronto per l'attesissimo Convegno, nel quale prenderanno parte relatori provenienti da tutta Italia ma anche da quei Paesi coinvolti all'epoca dei fatti. Ovvero: Slovenia, Croazia e Serbia.

L'iniziativa legata al centenario del Trattato di Rapallo è stata ideata dall'Unione degli Istriani con il contributo del governo italiano, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Università Popolare di Trieste. Questo, tra l'altro, è l'evento più importante organizzato in Italia per celebrare la ricorrenza storica. Oltre a quello del fine settimana, il citato evento si articola su altri due convegni, che si svolgeranno rispettivamente il 29 maggio a Rapallo e l'11 settembre a Belgrado.

Convegni, archivi e altre iniziative

Ai fini di orientare meglio il pubblico, e dare ai partecipanti le nozioni storiche principali, è stato realizzato un portale ad hoc consultabile sul sito www.trattatodirapallo.it. Al suo interno verrà raccolto, catalogato e messo a disposizione della comunità accademica e del pubblico generalista tutto il materiale archivistico relativo al Trattato e reperito nei vari archivi italiani, sloveni, croati e serbi. Ovviamente la raccolta sarà in seguito ampliata con altri materiali. Bisogna menzionare anche un'altra importante iniziativa. Il progetto prevede infatti anche la pubblicazione di un volume contenente i contributi dei relatori partecipanti ai tre Convegni internazionali citati.

Da un punto di vista logistico, il doppio appuntamento in programma venerdì 21 e sabato 22 maggio si terrà in sala a Trieste fino all'esaurimento dei posti disponibili. Attenzione però, perché i lavori potranno essere seguiti anche in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione degli Istriani, sul canale YouTube dell’Unione degli Istriani (accessibile anche tramite il portale www.trattatodirapallo.it) e anche sulla piattaforma zoom, con la possibilità di fare domande ai relatori, chiedendo l’iscrizione a centenario.rapallo@unioneistriani.eu.

Il calendario completo

Ecco, di seguito, il programma completo delle due giornate:

Iª Sessione - venerdì 21 maggio, ore 15.15 -18.00

Discussant: Bojko Bučar, Università di Lubiana

15.15-15.30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali

15.30-16.00 Francesco Leoncini, Università Ca’ Foscari Venezia

Mazzini, T. G. Masaryk e il confine orientale d'Italia

16.00-16.30 Stefano Pilotto, MIB Trieste School of Management

I negoziati diplomatici che condussero al Trattato di Rapallo del 1920

16.30-17.00 Luca Riccardi, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Francesco Salata e la politica estera dell'Italia liberale

17.00-17.30 Stefano Bianchini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il Trattato di Rapallo fra definizioni territoriali e principio delle nazionalità

17.30-18.00 Domande dal pubblico

IIª Sessione - sabato 22 maggio, ore 9.30 - 12.00

Discussant: prof. Francesco Caccamo, Università di Chieti

9.30-10.00 Biljana Vučetić, Istituto di Storia di Belgrado

L’opinione pubblica americana sulla questione adriatica

10.00-10.30 Vjeran Pavlaković, Università di Fiume

Reazioni al Trattato di Rapallo nella stampa jugoslava dell’epoca

10.30-11.00 Alessandro Vagnini, Sapienza Università di Roma

Impatto del Trattato di Rapallo sulla diplomazia ungherese

11.00-11.30 Cristina Benussi, Università di Trieste

Il Trattato di Rapallo e la reazione degli scrittori legionari a Fiume

11.30-12.00 Domande dal pubblico e chiusura dei lavori.