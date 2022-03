Morto sul ballatoio di casa: choc a Torino

Il cadavere di uomo è stato trovato sul ballatoio di un appartamento a Torino. La vittima, un ragazzo senegalese, riportava ferite alla testa. Dai primi accertamenti sembrebbe sia morto per soffocamento da cibo anche se, in prima istanza, gli inquirenti non avevano escluso l'ipotesi di omicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

I fatti

Il macabro ritrovamento è avvenuto attorno alle ore 11 di questa mattina in un appartamento al primo piano del civico 26 di via Ciaramella, a Torino. L'uomo era privo di vita sul ballatoio e riportava alcune ferite alla testa. Dai primi riscontri risulta che sia morto per soffocamento anche se le circostanze del decesso restano sospette. Ad allertare i soccorsi è stato un residente che ha notato il cadavere in balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal 118, con il medico legale e il pm Barbara Badellino. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli specialisti del Ris.

Il giallo del cadavere

La vittima, le cui generalità non sono ancora note, è per certo un ragazzo di nazionalità senegalese. Di primo acchito, gli inquirenti non avevano escluso l'ipotesi di omicidio per via delle ferite alla testa. Le indagini successive, e soprattutto gli accertamenti medico-legali, scongiurerebbero l'eventualità di una circostanza delittuosa. È verosimile, infatti, che l'uomo sia morto per soffocamento da cibo. Dunque avrebbe perso i sensi finendo per sbattere violentemente il capo. Tuttavia resta il giallo dell'appartamento trovato a soqquadro. Le investigazioni sono affidate ai carabinieri di Torino. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia sul cadavere.