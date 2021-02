Uccise la 90enne col barattolo: la mossa del bulgaro per lo sconto di pena

Uccise l'anziana colpendola ripetutamente alla testa con un barattolo di marmellata. Ma per l'avvocato di Dobrev Damian Borisov, il 22enne bulgaro autore della aggressione fatale, sarebbe affetto da un " disturbo borderline " tale da spiegare la furia omicida. Al fine di dare seguito a questa ipotesi, il legale del giovane, Angelo Morreale, ha richiesto la disposizione di una nuova perizia psichiatrica per il suo assistito. Se l'esito dell'indagine dovesse confermare la possibilità di un disagio comportamentale radicato, a Borisov potrebbero essere concesse le attenuanti generiche del caso con conseguente riduzione della pena.

L'omicidio

I fatti risalgono al 5 gennaio 2020. Dobrev Damian Borisov, 22 anni di origini bulgare, aggreddì l'anziana Carla Quattri Bossi, in una cascina alla periferia sud Milano. La 90enne fu colpita ripetutamente al capo con un barattolo di marmellata in casa finendo riversa in una pozza di sangue sul pavimento. Subito dopo averla uccisa, Borisov trafugò dall'appartamento un vasetto contente circa 200 euro, somma che la vittima gli aveva precedemente negato. Dopodiché, si rifugiò in una nota discoteca del capoluogo lombardo dove spese in alcolici il bottino sottratto all'anziana donna. La fuga non durò molto: nelle 24 ore successive, il giovane fu intercettato dagli agenti della squadra mobile di Milano guidata dal comandante Marco Calì presso la sua abitazione di via Pescara 37 e condotto in carcere.

La difesa: "Borisov ha patologia psichica"