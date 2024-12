Bollicine italiane per un Natale identitario

Franciacorta

Barone Pizzini Franciacorta Dosaggio Zero Docg Animante

Uno Chardonnay al 78 per cento (il resto è Pinot Nero e Pinot Bianco 4) che rappresenta l’anima di Barone Pizzini, racchiudendo in sé la natura viva di tutti i suoi vigneti. Un Extra Brut che ha sancito la primogenitura nell’esperienza biologica in Franciacorta. Colore paglierino chiaro, perlage fitto e persistente, al naso erbe aromatiche, in bocca fresco, cremoso e con ua piacevole scia minerale. Prezzo: 24 euro.

Bellavista Alma Non Dosato Assemblage 1

Rappresenta la svolta filosofica della grande cantina di Erbusco questa cuvée firmata da Francesca Moretti e Richard Geoffroy, una della trilogia che comprende anche l’Alma Assemblage 1 e l’Alma Rosé Assemblage 1. Tre vini che rappresentano l’intenzione di un riavvicinamento tra campagna e cantina e un’interpretazione più integra del terroir franciacortino. Giallo paglierino brillante, perlage fine e persistente, naso di fiori bianchi ed erbe mediterranee, tocchi citrici, miele, spezie dolci sullo sfondo. In bocca dinamico e muscoloso, grande la persistenza. Prezzo: 35 euro.

Terre d’Aenor Franciacorta Brut

Un vino godibile, fresco e brioso, dall’attitudine gastronomica che lo rende un prodotto a tutto pasto che accompagna dall’aperitivo fino al secondo piatto. Prodotto con un 90 per cento di Chardonnay e il resto Pinot Bianco, e con una permanenza sui lieviti di 22 mesi, alla vista è giallo paglierino, al naso richiama il miele, il fieno e la frutta bianca matura, il sapore si spinge sulla frutta a guscio e sulle erbe spontanee. Prezzo: 23 euro.

Villa Franciacorta DOCG Emozione Brut Millesimato 2020

Un blend di 85 per cento Chardonnay e il resto Pinot Nero e Pinot Bianco, ottenuto dalle uve dei vigneti di Villa Franciacorta, storica cantina guidata da Roberta Bianchi che si distingue per un approccio produttivo che interpreta ogni annata in purezza. Raccolta manuale, affinamento su lieviti indigeni di almeno 36 mesi, note floreali e di crosta di pane, struttura ben definita e il retrogusto evoluto. Prezzo: 23 euro.

Trento Doc

Hofstätter Michei 823 Trento Doc Riserva

Bollicine di montagna quelle prodotte da Martin Foradori a Maso Michei, una tenuta di alta montagna, avvolta dalle piccole Dolomiti, nel Trentino meridionale, sopra alla cittadina di Ala, e situata tra i 790 e gli 850 metri sul livello del mare. Le uve sono Pinot Nero in purezza, i mesi di affinamento sono 60, il naso esibisce sentori di frutta fresca, di agrumi canditi, di miele e di crosta di pane, in bocca è potente e cremoso. Prezzo: 42 euro.

Cembra Trentodoc Dosaggio Zero Riserva Oro Rosso 2019

Da una cantina cooperativa in Val di Cembra dove circa trecento famiglie curano le proprie vigne-giardino arrampicate fino a 900 metri e sorrette dai muretti a secco, uno Chardonnay in purezza millesimato 2019 che stupisce non solo per l’aromaticità al naso ma soprattutto per la mineralità in bocca, una vera bollicina di montagna. Prezzo: 28 euro.

Moser Tracce Trentodoc Riserva 2011

Ultima nata nella cantina Moser, creata dal grande campione di ciclismo, questa etichetta è una sintesi di tutto il know-how dell’azienda che in questi tredici anni ha guardato al futuro con ambizione e tecnica. Realizzato con le migliori uve Chardonnay dell’azienda, affina per undici anni su lieviti selezionati e un ulteriore anno post sboccatura. Un vino pulito ed elegante, che al naso mostra frutta candita e frutta secca e che in bocca è cremoso e perfino opulento. Un lungo affinamento che dà vita ad un Blanc de Blancs complesso, pulito ed elegante, punta di diamante della cantina Moser. Prezzo: 99 euro.

Alta Langa

Enrico Serafino Alta Langa Pas Dosé Zero Sboccatura Tardiva 2017

Ha ottenuto recentemente i Tre Bicchieri del Gambero Rosso questo grande spumante che è stato il primo Alta Langa pas dosé mai prodotto: ciò vuole dire che non c’è liqueur de tirage e che il vino è particolarmente verticale ed espressivo. Trascorre sessanta mesi sui lieviti e ha un colore paglierino con perlage fitto, un naso di frutta bianca, agrumi, crosta di pane, una bocca che spinge in molte direzioni diverse e alla fine trova un grandioso equilibrio. Prezzo: 42 euro.

Alice Belcolle Alta Langa Riserva Pas Dosé Cuvée Tresessanta

Frutto della selezione delle migliori uve di Chardonnay da un piccolo vigneto esposto a Est, prende nome dal panorama totale che si gode dalla collina di questa realtà. Fa 36 mesi almeno sui lieviti e non viene dosato. Ha colore giallo paglierino un perlage fine e persistente, al naso sentori di crosta di pane, frutta secca e di frutta candita in bocca si presenta cremoso e con una buona acidità che dona freschezza. Prezzo: 30 euro.

Prosecco

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut Cuvée del Fondatore di Ca’ di Rajo

Fiore all’occhiello della produzione Ca’ di Rajo è un millesimato (in questo caso il 2022) frutto di uve 100% Glera coltivate a 300 metri sul livello del mare e vendemmiate a mano. Giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, perlage fine e persistente, al naso mostra note floreali e di frutta fresca e agrumi. In bocca è morbido, croccante ed elegante. Prezzo: 13 euro.

Andreola Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Valdobbiadene Docg

Un Valdobbiadene Docg che rappresenta il massimo livello qualitativo nella visione del fondatore di questa cantina. Ogni anno viene scelto il vigneto preferito tra i tanti sparsi per quindici comuni della denominazione e le uve vengono lavorate con attenzione e sapienza. In questo caso abbiamo il Dirupo, un 90 per cento Glera con saldi di Bianchetta e Perera: il naso è elegantissimo di fiori e frutti chiari, la bocca è cremosa ed elegante. Il dosaggio lo rende un Extra Dry. Pezzo: 28 euro.

La Farra Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive di Farra di Soligo millesimato Extra Dry

Prodotto dalle sole uve provenienti dal vigneto Rive dei Nardi, ubicato nell’alta collina di Farra di Soligo in località Collagù, si presenta alla vista giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso mostra un bouquet fresco e fruttato, con sentore di mela gialla e pera e con note di fiori di glicine e di acacia e in bocca ha sorso armonico e sapido. Prezzo: 12,20 euro.

Merotto Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Cuvée del Fondatore Brut Millesimato Rive Di Col S. Martino 2023

Un vino che nasce dall’esperienza di oltre 50 anni di Graziano Merotto, che continua a valorizzare i suoi vigneti nelle Rive di Col San Martino, a 230 metri sul livello del mare. Prodotto al 100 per cento da uve Glera, fa la presa di spuma in autoclave per circa 60 giorni, per poi riposare sui lieviti per ulteriori 120 giorni. Giallo paglierino, perlage intenso, naso di frutta bianca e fiori delicati, bocca sapida ed equilibrata. Prezzo: 22 euro.

Bisol 1542 Valdobbiadene Prosecco Docg Molera Extra Dry

Da una cantina simbolo di Valdobbiadene, da qualche anno di proprietà del gruppo Lunelli, quelli di Ferrari, un Glera al 94 per cento con un piccolo saldo di Chardonnay, che trae dai suoli morenici il seducente carattere minerale. Alla vista è giallo paglierino brillante, la spuma è persistente, naso finissimo di fiori e frutta bianca, in bocca è elegante, in pieno equilibrio tra dolcezza e freschezza. Prezzo: 15 euro.

Oltrepò Pavese

Scuropasso Oltrepò Pavese Cruasé Roccapietra 2017

Dalla cantina nata nel 1962 e oggi condotta da Fabio e Flavia Marazzi, un Pinot Nero in purezza da agricoltura biologica che fa fermentazione in acciaio con lieviti indigeni, sosta sulle fecce fini sino alla primavera successiva e dopo il tiraggio 60 mesi di permanenza sui lieviti. Un vino identitario e non allineato, lontano dagli schemi, dal naso ricco di spezie e dalla bocca piena e scalpitante. Prezzo: 25 euro.

La Genisia, Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico Pinot Nero Centodieci Nature

Un metodo classico che alla vista si presenta di colore giallo paglierino dai riflessi brillanti, con un perlage fine e persistente. Il suo profumo intenso, con distinte note agrumate, sentori di frutta secca e piccola pasticceria, anticipa il sapore deciso, sapido e persistente. Un vino elegante, raffinato e dal carattere unico, perfetto per i brindisi delle feste. Prezzo: 25 euro.

Altre regioni

Costaripa Mattia Vezzola Creant

Da uno dei maestri del Franciacorta un metodo classico prodotto in Valtenesi, a Moniga del Garda con la sapienza e la vocazione all’eleganza che ha reso Vezzola uno dei più rispettato winemaker italiani. Alla vista ha un bellissimo colore dorato, il naso esibisce note di frutta matura (pera decana) e agrumi, la bocca è in perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza, tra corpo e classe. Perfetto per i pranzi e le cene di Natale sposandosi magnificamente con frutti di mare e crostacei. Prezzo: 22 euro.

Diesel Farm Celebrating 55 Farm

Un prodotto davvero insolito, che arriva dalla “fattoria” supersostenibile di Renzo Rosso, il patron di Diesel, che ha creato una trentina di anni fa una sua oasi verde sulle colline di Marostica e vi produce tra l’altro vini ogni anno più interessanti. In questo caso un 50 e 50 di Chardonnay e Pinot Bianco di grande carattere: al naso frutta secca e crosta di pane e affascinanti scie gessose, in bocca minerale e nervoso. Una grande bevuta per le feste. Prezzo: 61,90

Gradis’ciutta Sinefinis Rebolium Brut

Prodotto con uve provenienti dai vigneti del Collio Italiano e della Brda Slovena, questo vino mostra tutte le qualità del metodo classico in combinazione con i tratti varietali della Ribolla Gialla. E’ un metodo classico che fa quaranta mesi sui lieviti. Giallo paglierino con un perlage molto fine e vivace. Al naso spiccano le note delicate di limone con sentori di crosta di pane e note minerali. La consistenza è cremosa e il finale lungo, con grande equilibrio e una nota minerale leggermente salina. Prezzo: 25 euro.

Pighin Spumante Ribolla Gialla Friuli Doc Brut

Nasce dal terreno tipico del Collio, la “ponca”, che conferisce al vino una mineralità e una freschezza uniche, questo

spumante dal colore giallo paglierino con sfumature verdognole, dal perlage fine e persistente, dal profumo delicatamente floreale, con accenni di frutta agrumata, e dal sorso secco e leggermente citrico. Prezzo: 13 euro.