Degu-Stazioni. Per un giorno il vino italiano prende la lilla

Un Amarone a San Siro, un Dolcetto a Isola, un Chianti in Porta Garibaldi. Sono le tre stazioni della linea 5 della metropolitana che il giorno 27 settembre saranno il teatro di un evento unico a livello mondiale. Una degustazione di vini di qualità negli spazi della «lilla».

Degu-Stazioni, questo il nome dell’evento, è stato ideato da Paolo Porfidio, head sommelier dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, e realizzato con la collaborazione di Metro 5 Milano. «Sembrava un sogno impossibile, e invece ci siamo arrivati», spiega Porfidio presentando la manifestazione nell’hotel in cui lavora.

Le degustazioni si svolgeranno nelle stazioni di San Siro Stadio, Garibaldi e Isola. I banchi di assaggio non saranno allestiti sulle banchine ma in appositi spazi riservati, separati dal flusso dei passeggeri. I biglietti saranno soltanto 1200, 400 per ognuno dei tre slot orari (12-15, 15-18, e 18-21) e dovranno essere acquistati in anticipo sulla piattaforma Eventbrite. Il Pass Degu-Stazioni costa 32 euro, 42 con il biglietto giornaliero ATM. Per gli Under 30 i prezzi scendono rispettivamente a 25 e 36 euro.

Ogni partecipante riceverà calice in tritan, porta-calice e un buono per nove assaggi dei vini della trentina di aziende aderenti, tutte di alto profilo e provenienti da cantine di diverse regioni italiane. A guidare il pubblico saranno oltre 50 «somm mentor», ovvero sommelier provenienti da importanti ristoranti e strutture dell’ospitalità italiana. Saranno coinvolte tutte le associazioni specializzate (Ais, Aspi, Fisar e Assoenologi) in un inedito tentativo di dialogo tra «chiese» separate.

L’idea è portare il vino fuori dai luoghi soliti, considerati respingenti da molti potenziali appassionati. «Il vino oggi ha bisogno di tornare tra le persone, nei luoghi della quotidianità, creando relazione, emozione e cultura contemporanea», spiega Porfidio.