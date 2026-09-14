Lo spaghetto al pomodoro: com'è difficile la semplicità

Nella cucina contemporanea c’è un luogo comune: non c’è nulla di più difficile delle cose facili. Si intende che in un’epoca in cui spesso si giudicano i ristoranti per la creatività, il vero banco di prova sono i piatti più elementari, quelli con i quali qualsiasi cliente ha una confidenza consolidata, familiare, che rende il giudizio spietato e inevitabile. Eppure è proprio nei piatti più semplici che la mano dello chef e la scelta degli ingredienti di assoluta eccellenza può fare la differenza. E forse il vero start kit del made in Italy gastronomico sono gli Spaghetti al pomodoro. Ultimamente molti locali hanno preso a proporre in carta questo piatto in versione deluxe. Segnatevi gli indirizzi: potreste mangiare il più buono spaghetto al pomodoro della vostra vita.

Da Niko al Bvlgari Hotel Milano

Il ristorante «casalingo» aperto da poco nel bellissimo hotel in Brera dal grande chef abruzzese e che ha in cucina come executive Giorgio Fuda propone una versione lineare e purissima del piatto, che si inserisce bene in una carta che riscopre alcuni grandi classici della cucina italiana «da abbraccio», pensati per un pasto sociale in cui condividere piatti ed emozioni.

Caruso Nuovo Bistrot

Altra versione spettacolare di Spaghetto al pomodoro è quello con pomodoro del piennolo del Vesuvio selezionato da Gennarino Esposito per questo bistrot del Grand Hotel et de Milan. Il prezzo può sembrare un po’ impegnativo (27 euro) ma vale la pena, credetemi.

Acanto

Il ristorante dell’Hotel Principe di Savoia, guidato dallo chef Matteo Gabrielli, propone nel menu à la carte una versione con Spaghetti Benedetto Cavalieri con salsa di pomodoro di rara precisione. Anche qui prezzo alto ma adeguato al contesto: 28 euro.

Sant Ambroeus

Storica insegna in corso Matteotti al numero 7, prevede in carta uno Spaghetto del pastificio Mancini con salsa di pomodoro San Marzano davvero goloso. Un vero trionfo di quella che viene definita «la quintessenza della tavola italiana».

Giannino dal 1899

Storica trattoria vip al numero 6 di via Vittor Pisani, propone una cucina tradizionale in un contesto alto borghese. Lo Spaghettino di pasta fresca al pomodoro con basilico e olio extravergine d’oliva, in carta a 21 euro, è di alta scuola.

The Meatball Family

Polpetteria fondata dall’attore Diego Abatantuono con molte sedi a Milano (e non solo), propone in alcune sedi (come Stazione Centrale) gli Spaghetti di pasta fresca all’uovo sono conditi con sugo di pomodoro datterino, scaglie di grana e basilico fresco. Anche il prezzo è democratico: 13 euro la versione regolare, 28 quella XL che è per tre.

10_11

Include anche la «sua scarpetta» lo Spaghetto fatto in casa al pomodoro anch’esso fatto in casa che figura nel menu di questo elegante e conviviale ristorante all’interno del Portrait, l’hotel dei Ferragamo che ha ridato vita all ex seminario in corso Venezia. Prezzo 29 euro, ma il godimento è garantito. Lo chef è Luigi Cinotti,