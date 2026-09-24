Il principe Harry vuol realizzare un docufilm sulla principessa Diana: cosa sappiamo

Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito potrebbe avere a che fare anche con la principessa Diana. Secondo i tabloid inglesi, infatti, il secondogenito di re Carlo starebbe lavorando alla realizzazione di un docufilm sulla madre in occasione del 30esimo anniversario della sua morte, che ricorrerà il 31 agosto 2027.

L’idea che Harry stia lavorando a un documentario su Diana è stata riportata subito dopo la partecipazione del principe alla cerimonia di premiazione dei WellChild Awards, la sua terza apparizione pubblica dal ritorno in Gran Bretagna.

Il documentario su Diana

“Nulla è stato ancora definito o confermato e lui sta ancora valutando il modo più significativo per onorare la sua memoria durante questo importante anno di anniversario”, riferisce il Telegraph, che per primo ha dato la notizia del progetto. Sempre secondo il quotidiano inglese, il documentario potrebbe essere realizzato dalla casa di produzione di Harry e Meghan, la Archewell Productions, che ha ancora una collaborazione attiva con Netflix per la pubblicazione di progetti cinematografici e televisivi.

Fonti vicine al principe Harry riferiscono che avrebbe discusso di una serie di possibili progetti per commemorare il 30° anniversario della scomparsa di sua madre Diana e, per farlo, avrebbe contattato diversi amici e parenti della defunta principessa, proponendo loro di partecipare a un potenziale film. Tra questi ci sarebbe anche Earl Spencer, fratello di Lady Diana, che ha da poco pubblicato il suo memoriale sulla sorella, “Swan Song: Diana, My Sister”, che ha suscitato non poche polemiche.

Un progetto simile era stato realizzato da William e Harry nel 2017, in occasione del ventesimo anniversario della tragedia del Pont De l’Alma, dove Dodi Al-Fayed e Diana persero la vita a seguito di un incidente stradale. Attraverso una serie di toccanti testimonianze, i due principi avevano ricordato la vita e l’eredità umana lasciata dalla principessa del Galles nel documentario trasmesso dalla BBC intitolato “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”.