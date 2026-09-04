Il ritorno di Mina: canta Pino Daniele, il video con Ferzan Ozpetek e il nuovo album

A quasi vent’anni dall’uscita di “Vento di passione” Mina omaggia Pino Daniele con una cover intensa che riporta la cantante sulla scena musicale dopo due anni di silenzio. Il 18 settembre uscirà la rivisitazione del celebre brano pubblicato nel 2007, in cui Pino Daniele duettava con Giorgia. Il singolo, inserito nell’album “Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui”, era nato dalla mente del cantautore napoletano come un brano strumentale ma si era poi trasformato in una canzone con parole malinconiche come “il ricordo di un amore, ci parla e non ci passa”, che Mina ha deciso di reinterpretare con la sua straordinaria voce.

Il legame con Pino e il videoclip

Il legame artistico tra Mina e Pino Daniele ha radici profonde e lontane. Già nel 1996, con l’album “Napoli”, Mina scelse di rileggere alcuni brani di Pino in chiave jazz e scelse di inserire nel disco due brani firmati da Daniele: “Quanno chiove” e “Je sto vicino a te”. Il tributo a Daniele proseguì poi nel 2003 con “Napoli secondo estratto”, secondo capitolo del progetto dedicato alla canzone napoletana. Tra i brani scelti da Mina compariva questa volta “Napule è”, uno dei pezzi più rappresentativi della produzione del cantautore. Dunque “Vento di passione” è solo l’ultimo omaggio che la Tigre di Cremona ha scelto di fare a Pino Daniele. L’uscita del rifacimento del brano del 2007 coincide con un progetto più ampio: il singolo sarà accompagnato da un videoclip firmato dal regista Ferzan Ozpetek, che vedrà protagonista Luca Argentero.

Il nuovo album

Pur rimanendo lontana dalla scena pubblica Mina continua a far sentire la sua voce attraverso la musica, scegliendo con cura nuovi progetti e brani da interpretare. Tre anni dopo l’uscita dell’album “Ti amo come un pazzo” e a due dalla pubblicazione di “Gassa d’amante”, l’artista è pronta a pubblicare un nuovo disco, che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2026. Il nuovo progetto potrebbe aprire le porte anche ad alcuni incontri con la nuova scena musicale e con autori più giovani, molti dei quali sognano da tempo di lavorare con lei. A raccontarlo è stato il figlio, Massimiliano Pani, sottolineando quanto Mina continui a esercitare un forte fascino sulle nuove generazioni: “Dopo il duetto con Blanco, quasi tutti i ragazzi di questa nuova generazione vorrebbero fare qualcosa con lei perché ritengono che sia avanti. L’unica artista che non fa promozione, che non si vede in tv né fa concerti riesce ad arrivare a questi ragazzi”.