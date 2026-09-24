Tom Cruise infrange il protocollo con la principessa Kate: il bacio e il gesto sulle scale

Gli echi della première mondiale di “Digger” non si spengono. Due giorni dopo la serata evento all’Odeon Luxe di Leicester Square a Londra, ancora si parla della principessa Kate e di Tom Cruise. Il divo di Hollywood, protagonista della pellicola di Alejandro González Iñárritu, ha accolto William e Kate sul tappeto rosso e, davanti ai fotografi, si è lasciato andare a due gesti confidenziali con la principessa del Galles, contravvenendo al rigido protocollo della famiglia reale britannica.

Agli occhi del mondo, Tom Cruise è apparso un vero gentleman, accogliendo Kate e scortandola con una mano durante la discesa della scalinata. Ma a Buckingham Palace qualcuno avrà storto il naso. Già, perché il protocollo ufficiale impone una certa distanza nei rapporti con i membri della famiglia reale a meno che non siano questi ultimi a farsi avanti per primi.

Il bacio sulla guancia

Tom Cruise non si è limitato a fare gli onori di casa. Quando ha incontrato William e Kate all’ingresso dell’Odeon Luxe, l’attore americano ha salutato la principessa del Galles con un bacio su entrambe le guance, un gesto di grande cordialità poi, dopo essersi complimentato con il principe per la sua giacca elegante, Cruise ha ringraziato entrambi per il loro costante sostegno all’arte e alla cultura per il Regno Unito e non solo.

Il gesto sulle scale

Un altro gesto ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Sulle scale dell’Odeon Luxe, durante la discesa, Tom Cruise ha teso la mano alla principessa Kate per aiutarla a scendere i gradini e poi l’ha scortata verso la sala della proiezione. Non è la prima volta che Tom Cruise tende la mano alla principessa per aiutarla. Era già successo nel 2022, alla première di “Top Gun: Maverick”, ma in quell’occasione Kate era apparsa sorpresa dal gesto dell’attore proprio a causa del protocollo. A quattro anni di distanza la scena si è ripetuta, ma questa volta la principessa del Galles ha accettato volentieri l’aiuto di Tom. Tutt’altro che infastidita, infatti, Kate ha spostato la clutch dalla mano sinistra alla destra, lasciando libera l’altra per farsi accompagnare da Cruise durante la discesa.