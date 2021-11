Due cuori in lotta nel caos infinito: arriva "Never Say Never"

[...] «Dimmi che resti questa volta, Cecil. Per favore. Sto impazzendo» sussurrò. Mi baciò e per la seconda volta il mio corpo agì per conto suo, senza dar retta alla mente.

«Non so se sono la persona giusta per te, Oliver» sussurrai col respiro spezzato.

«Voglio conoscerti. Voglio sapere cosa si nasconde qui.» E fece scorrere una mano sul mio petto, fermandosi vicino al cuore.

«È proprio di questo che ho paura.»

«Con me non devi temere nulla.»

L’istinto prese ancora il sopravvento. Con un altro bacio siglai una promessa che, ero certa, non sarei mai stata in grado di mantenere. [...]

[...] «Non capisco.»

«Lo hai capito eccome.» Rachel mi guardò negli occhi. «Sono mesi che ci giriamo attorno. Mi devi un appuntamento dal terzo anno di college.»

La guardai, confuso. Perché continuavo a lasciare che sgusciasse nella mia vita? Avevo passato una notte splendida con Cecil, anche solo parlare con Rachel era un errore. Perché in sua compagnia stavo bene. Forse, anche troppo.

Negli ultimi mesi avevo mantenuto le distanze, ma quel muro che mi ostinavo a tenere in piedi tra noi era stato scalfito a poco a poco dal comportamento di Cecil. C’erano stati giorni in cui l’avevo desiderata, notti in cui era stata Rachel ad animare le mie fantasie.

«Sto con un’altra persona al momento.»

«E la guardi come guardi me? Il tuo corpo vibra con la stessa intensità quando siete vicini? Io non credo al caso, Oliver. Se ci siamo incontrati dopo tutto questo tempo, è perché abbiamo un conto in sospeso noi due.»

«È passato del tempo, Rachel. Non sono più quel ragazzo che hai conosciuto al college» le dissi, allontanandomi da lei.

«È quella la tua natura, Oliver. Siamo più simili di quello che credi. Ti stai solo accontentando, e in amore si cerca un luogo sicuro solo per evitare di cedere al richiamo della tentazione.» Si avvicinò di nuovo, sollevando il viso per darmi un altro bacio sulla guancia, meno casto del precedente. «Non ignorarlo quel richiamo, Oliver.»[...]