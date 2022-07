Riparte Spoleto Arte, la mostra internazionale della città umbra

Nella scenografica città umbra di Spoleto, venerdì 22 luglio riapre i battenti la mostra internazionale Spoleto Arte, che il primo giorno vedrà la presenza di due importanti esponenti della cultura italiana come Vittorio Sgarbi e Salvo Nugnes. L'occasione della mostra di Spoleto è utile per approfondire ed esplorare le ramificazioni dell'arte, dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla fotografia attraverso la sensibilità e l'espressione del talento degli artisti che sono stati invitati a esporre i loro lavori. Si tratta principalmente di artisti emergenti e giovani provenienti da ogni parte del mondo, che potranno dare uno slancio alla loro arte grazie a una vetrina importante e prestigiosa come quella di Spoleto Arte.

Anche quest'anno, l'evento sarà ospitato nella suggestiva Terrazza Frau, a pochi passi dal Duomo, nel cuore della città umbra. Le suggestioni architettoniche e paesaggistiche di Spoleto sono ben note al grande pubblico, oltre che per l'importanza che la città riveste nel panorama artistico e storico del nostro Paese, anche perché il centro umbro fa da scenografia alle vicende di Don Matteo, la fiction Rai campione di ascolti. Data l'importanza di Spoleto Arte, la mostra ha trovato il supporto di numerosi media, pronti a essere cassa di risonanza per le attività e gli eventi che si susseguiranno dall'inizio alla fine.

Potrà contare anche sul contributo di importanti personalità della cultura e dello spettacolo come Silvana Giacobini, già direttrice di Chi, Francesco Alberoni, sociologo internazionale, Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale di D’Annunzio. E poi ancora Ada Urbani, già assessore alla Cultura e Senatrice, Pippo Franco, presentatore, Marco Columbro, presentatore tv, Marzia Risaliti, attrice, Maria Rosi, Umbria Film Commission, Enio Drovandi, noto attore, Rossana Potenza, soprano internazionale, Paola Veneto, nota autrice televisiva e teatrale e molti altri.