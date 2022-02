RUE DES MILLE. Ditelo con il cuore e una speciale foglia d’oro

Una foglia d’oro per fare battere il cuore. A San Valentino Rue des Mille è il gioiello perfetto per parlare d’amore. Golden è la terza edizione di Jungle Tribe. Cuori, spille da balia, lance: i soggetti, gli stessi delle edizioni precedenti hanno nuovi colori, decorazioni originali e insoliti accostamenti. Smalti corallo o color panna incontrano decorazioni con foglia d’oro e piccoli intarsi tempestati di zirconi, per un gioiello in cui il wild lascia spazio al glam. Elemento innovativo è l’uso della foglia d’oro, un sottilissimo foglio d’oro usato da secoli per la doratura di superfici.