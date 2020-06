"Le visioni beatifiche sono indotte dalla medici. A voi farne un tesoro"

«L iberazione» ricominciò il dottor Robert; «la fine del dolore, la fine di quello che, nell'ignoranza, credete di essere, e il divenire ciò che siete in realtà. Per breve tempo, grazie alla medicina moksha, saprete cosa significa essere quello che si è in realtà, quello che in effetti siete sempre stati. Quale eterna beatitudine! M, come ogni altra cosa, questa assenza di tempo è transitoria. Come ogni altra cosa, passerà. E quando sarà passata, che cosa farete di questa esperienza? Che cosa farete di tutte le altre analoghe esperienze che la medicina moksha vi consentirà negli anni a venire? Vi limiterete a goderle come vi godreste una serata al teatro dei burattini, per poi tornare all'esistenza consueta, per tornare a comportarvi da quegli stupidi delinquenti che immaginate di essere? O, avendo intravista la verità, dedicherete la vostra vita al compito, del tutto diverso dal consueto, di essere quello che siete? (...) E tutto ciò che la medicina moksha può fare consiste nel darvi una serie di visioni beatifiche - un'ora o due, di quando in quando - di illuminazione e di grazia liberatrice. Sta in voi decidere se coopererete con la grazia e approfitterete di queste occasioni.