La sfida dimensionale dalla tradizione sassone

Tetra rappresenta l’interpretazione di forma all’interno della composita offerta di Nomos Glashütte, Casa fondata nel 1990, rigorosamente carré, ma con spunti estetico-strutturali di puro design, un elemento per cui la Maison sassone è riconosciuta nel panorama delle lancette. Oggi, la Casa scommette, non senza un filo d’azzardo su di una dimensione unisex da 27,5 mm di lato, per uno spessore di 6,1 mm (in passato, si era spinta fino ai 34 mm), disponibile sia in acciaio che in oro ed in due configurazioni: ore/minuti e ore/minuti/piccoli secondi. Decisamente compatti i Tetra 27 vestono il polso in modo inaspettato, anche grazie ad anse scalinate rettilinee leggermente inclinate a creare un effetto di maggiore distensione. Questo può essere definito come primo aspetto del suindicato design, che prende corpo con chiarezza sui quadranti, protetti da vetro zaffiro e identificati da indici a filo alternati a numeri arabi molto grafici, in un contesto minimal, con sfere a barretta e allungate (in acciaio azzurrato) a percorrere una scala della minuteria periferica radiale a cui risponde, nel tre sfere, quella dei piccoli secondi al 6. Il fondo dei quadranti è bianco/argenté, alternato al grigio carré centrale e periferico in alcune varianti. Il vetro zaffiro, adattato anche sul fondello, permette di visualizzare il fronte posteriore del calibro manuale di manifattura DUW 4001, da 23,3 mm di diametro, alto soli 2,6 mm, scorrente su 17 rubini: rifinito a Perlage e a Onde di Glashütte, con viti azzurrate, mostra il ponte a tre quarti (patrimonio della tradizione sassone) ad accogliere bariletto, ruota rochet e treno del tempo, accompagnando quello del bilanciere, dal tratto ripiegato a 90°. Il meccanismo si distingue per il sistema di scappamento denominato Swing System Nomos, con spirale temperata di colore blu (curva terminale realizzata in-house) a garanzia di risultati cronometrici e con una ridottissima perdita di energia determinata dalle frizioni e dispositivo stop-seconds. L’impermeabilità è garantita fino a 5 atmosfere, mentre il cinturino è in Horween Genuine Shell Cordovan un cuoio sopraffino di colore nero.