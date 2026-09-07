El Primero implementa la sua immagine urban

La linea Chronomaster di Zenith, nella versione Sport, accoglie, oggi, modelli tre sfere. Una sorpresa ma, in fondo, non più di tanto. Infatti, le potenzialità del celebrato motore El Primero, meccanismo cronografico automatico integrato, lanciato nel 1969 dalla Casa di Le Locle e operativo ad alta frequenza (all’epoca uno spartiacque con il passato della complicazione), sono state enormemente evolute. Al di là, dell’effettiva misurazione temporale, l’El Primero ha permesso di lavorare sulla precisione di un cuore che batte a 36.000 alternanze/ora. La versatilità del suddetto movimento ha trovato, in epoca contemporanea, un suo eccellente interprete nel calibro 3620, con scappamento in silicio, rotore bidirezionale scheletrato ed autonomia di 60 ore. Adattato sul nuovo Chronomaster Solo Sport, in acciaio da 40 mm, con corona chiusa a vite, lunetta girevole unidirezionale in ceramica graduata con la scala sessagesimale e impermeabilità fino a 20 atmosfere, è visibile attraverso il fondello, assicurato da 4 viti ed integrato da vetro zaffiro.

La silhouette filante, presenta tagli obliqui sulle estremità delle anse, ingentilite da sfacci lucidi sulla satinatura di fondo. L’anima sportiva, comunque, prende il sopravvento, osservando il quadrante, sempre in ceramica, connotato da un motivo stampato che interpreta visivamente l’alta frequenza, mediante la ripetizione in sequenza di un simbolo - una Z a 45° -, evidenziato, al 6, sotto l’indicazione delle 36.000 alternanze/ora e sul contrappeso della lancetta dei secondi centrale. Percorso da indici applicati e sfere di tipo Dauphine rivestiti di SuperLuminova C1, il quadrante disponibile in bianco soleil con ghiera nera, e nero o marrone lucido, con ghiera ton sur ton - si distingue anche per la minuteria periferica a denti di squalo, ispirata ai modelli storici della Casa. Le citate tre versioni con datario e la variante priva di datario (quadrante nero), sono tutte definite da un bracciale a tre maglie dotato di fibbia déployante ZENCLASP, il cui dispositivo di microregolazione, elaborato in-house, permette un intervallo di estensione di 10 mm con incrementi di 2,5 mm.