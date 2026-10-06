Basilico, l’erba aromatica che contrasta l’ansia: 5 motivi per aggiungerlo a tavola

Il basilico è un’erba aromatica contemplata nella dieta mediterranea.

È in grado di arricchire di un sapore intenso insalate e piatti tipici della cucina italiana. È originaria dell’Iran, dell’India e dell’Asia tropicale. Molto diffuso anche nell’area del Mar Mediterraneo.

La sua pianta si chiama Ocimum basilicum e appartiene alla famiglia delle Lamiaceae che si contraddistinguono per il loro profumo marcato che dipende dai particolari composti aromatici che caratterizzano le sue foglie. Ricco di acqua è una grande riserva di sali minerali preziosi come magnesio, potassio, rame, calcio, ferri, fosforo e vitamine come vitamina K, vitamina A, vitamina C, vitamina E, acido pantotenico e folati. È ricco di potenti sostanze antiossidanti come flavonoidi e carotenoidi dalle proprietà antinfiammatorie e anti- aging.

Studi recenti hanno dimostrato che questa pianta aromatica è in grado di contrastare gli stati di ansia e cattivo umore grazie alle sue proprietà distensive e rilassanti che agiscono sul tono dell’umore donando uno stato di benessere generale. È in grado di rilassare anche la muscolatura della mascella. Contrasta anche il senso di nausea e insonnia legati ad uno stato di agitazione e nervosismo.

Lo conferma uno studio pubblicato sulla Wiley Online Library e condotto in Iran su 60 individui affetti da ansia e depressione ai quali questi disturbi sono stati trattati con un idrolizzato di foglie di basilico. Consumarlo fresco aumenta il suo effetto calmante.

Può essere inserito con facilità nei piatti come condimento di pasta, pizza e insalate. Perfetto anche preparare una salsina combinato con olio d’oliva, aglio e mandorle per condire piatti di carne come petto di pollo o tacchino alla griglia. È anche un ingrediente perfetto per preparare frullati e smoothies salutari. Vi segnaliamo cinque ragioni per consumarlo di più.

Azione anti- aging

La sua riserva di antiossidanti contrasta la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Aiuta a mantenere la pelle tonica e luminosa più a lungo. Inoltre la sua azione antibatterica è benefica per contrastare impurità dell’epidermide e problemi di acne.

Mantiene forti le ossa

Fonte di calcio che contrasta la demineralizzazione ossea legata all’avanzare dell’età e alla menopausa. La vitamina K rende forti e in salute anche i denti.

Rinforza il sistema immunitario

La vitamina C e le sue sostanze antiossidanti sono un alleato prezioso per contrastare l’azione di virus e batteri durante la stagione più fredda. La sua azione antivirale combatte efficacemente i sintomi di raffreddore e influenza stagionale.

Dona energia

Ideale il suo consumo nei periodi di astenia e stanchezza fisica e mentale grazie all’azione energizzante dei suoi sali minerali in primis magnesio e potassio.

Favorisce la digestione

Stimola la produzione di succhi gastrici migliorando la digestione e alleviando la sensazione di gonfiore addominale dopo i pasti. Calma la nausea e l’inappetenza. Per le sue proprietà antispastiche è utile per contrastare gli spasmi legati ad un ciclo mestruale doloroso.