Gli omega-3 fanno davvero bene al cuore?

Si ritiene che gli acidi grassi omega-3 siano benefici per la salute cardiovascolare. È davvero così? Gli studi scientifici hanno confermato questo legame tra omega-3 e cuore?

E’ consigliabile consumare alimenti ricchi di omega-3 per gli effetti protettivi per il cuore.

Gli omega-3 assunti con la dieta riducono l’infiammazione, l’ossidazione del colesterolo LDL, la crescita della placca aterosclerotica e migliorano l’elasticità delle pareti dei vasi sanguigni.

È stato inoltre osservato che i giapponesi e coloro che seguono la dieta mediterranea, il cui apporto di omega-3 è elevato rispetto ad altre popolazioni, sono meno colpiti da malattie cardiache. Non si sa con precisione quale ruolo svolgano gli omega-3 in questa riduzione del rischio, né a quali dosi. Altri fattori sono infatti protettivi, come un consumo molto basso di carne. L’approccio migliore è quindi quello di attenersi il più possibile alle raccomandazioni.

Qual è il nostro fabbisogno di omega-3?

Si raccomanda un’assunzione giornaliera di 500 mg di omega-3 EPA e DHA (acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico) e circa 2 g di ALA (acido alfa-linolenico, loro precursore). Questo apporto può essere raggiunto consumando pesce due volte a settimana, di cui una volta pesce azzurro (sgombro, aringa, sardine, salmone, ecc.), e assumendo quotidianamente fonti vegetali di ALA: noci; olio di semi di lino, di noce, di colza o di germe di grano; semi di chia o di lino.

L’assunzione di integratori di omega-3 contribuisce a mantenere il cuore sano?

La risposta è no. Ad oggi, non esistono prove scientifiche che dimostrino che l’assunzione di omega-3 sotto forma di integratore alimentare sia benefica per le persone che non presentano problemi cardiovascolari.

Abbassano i trigliceridi?

A partire da 2 grammi al giorno, gli omega-3 riducono i livelli di trigliceridi, un tipo di lipide che, in eccesso, contribuisce allo sviluppo di malattie cardiache.

Un loro aumento espone principalmente al rischio di pancreatite acuta e incrementa il rischio cardiovascolare solo se, contemporaneamente, il livello di colesterolo HDL è basso.

Poiché l’alcol rimane la principale causa di ipertrigliceridemia, è meglio ridurne il consumo piuttosto che affidarsi agli integratori di omega-3, soprattutto perché in alcune persone risultano inefficaci, senza che se ne conosca il motivo.

Gli integratori alimentari sono consigliati in caso di pressione alta?

La risposta è no. Abbassano la pressione sanguigna, ma in misura così minima da non avere alcun effetto benefico sul sistema cardiovascolare.

Sono utili in caso di anamnesi di eventi cardiovascolari?

È vero, ma la risposta richiede alcune precisazioni. Sebbene i risultati degli studi siano spesso incoerenti perché utilizzano forme e dosaggi diversi di omega-3, lo studio REDUCE-IT, incentrato sull’assunzione di omega-3 di tipo EPA ad alto dosaggio (2 grammi due volte al giorno), ha rappresentato una svolta. Più di 8.000 persone hanno partecipato, il 30% delle quali affette da diabete e almeno un altro fattore di rischio cardiovascolare, e il 70% con una malattia cardiovascolare conclamata, come una storia di ictus o infarto miocardico. Tutti assumevano statine. Metà dei partecipanti ha assunto EPA, l’altra metà un placebo. Dopo 5 anni di follow-up, i ricercatori hanno osservato una riduzione del 25% degli eventi cardiovascolari gravi o fatali nel gruppo trattato rispetto al gruppo placebo, e addirittura del 30% in coloro che avevano già avuto un infarto e del 36% in caso di recente sindrome coronarica acuta.

Altri studi hanno confermato l’effetto protettivo dell’EPA da solo e ad alte dosi in soggetti ad alto rischio, ma non quando combinato con omega-3 di tipo DHA. Va notato che il farmaco utilizzato nello studio REDUCE-IT ha l’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa. Gli integratori alimentari possono essere un’alternativa? No, perché il loro dosaggio di EPA – tra 180 mg e 420 mg per capsula – è molto inferiore a quello che ha dimostrato la sua efficacia (4 g/giorno): bisognerebbe assumere almeno dieci capsule al giorno per raggiungere l’obiettivo. Inoltre, contengono anche DHA, sebbene la combinazione dei due non sembri essere efficace.

Possono avere effetti collaterali?

Gli integratori di Omega-3 possono effettivamente avere effetti collaterali. Tra questi si annoverano problemi digestivi come stitichezza, diarrea, dolore addominale, indigestione, flatulenza, eruttazioni, bruciore di stomaco, nausea o vomito.

Inoltre, uno studio cinese pubblicato nel 2024, condotto su oltre 400.000 persone di età compresa tra i 40 e i 69 anni, seguite per circa dodici anni, e di cui un terzo ha dichiarato di assumere regolarmente integratori di olio di pesce omega-3, ha mostrato un rischio leggermente aumentato di aritmia (un disturbo del ritmo cardiaco) e ictus. Questo studio deve essere interpretato con cautela perché non specifica il tipo di integratori, la loro origine o il loro dosaggio.

Gli integratori alimentari di Omega-3 sono talvolta controindicati.

Non si dovrebbero assumere integratori in caso di aritmia, oppure se si stiano assumendo anticoagulanti o farmaci antiaggreganti piastrinici.