Arma laser su una nave anfibia: cosa rivelano le nuove foto sui piani della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

La marina militare cinese (Plan – People's Liberation Army Navy) ha installato un'arma laser su una delle sue navi d'assalto anfibio della classe 071. Una serie di foto apparse di recente sui social media mostrano un'arma laser montata immediatamente a poppa del cannone da 76 millimetri sulla prua dell'unità navale, e da quanto osservato, quando non è in uso, il laser è nascosto sotto una copertura a cupola relativamente grande.

L'attività di interdizione del traffico navale nel Mar Rosso portata dagli Houthi con droni e missili da crociera ha contribuito a stimolare un ulteriore interesse nella possibilità di equipaggiare le navi da guerra con armi a energia diretta di vario tipo, e sappiamo che da tempo la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) ripone in questi strumenti bellici una notevole attenzione: Pechino concepisce le armi a energia diretta come "armi di nuova concezione" che includono laser e microonde ad alta potenza, railgun, cannoni a bobina, armi a fascio di particelle, ecc. Al pari di altre potenze militari globali, nella fattispecie Russia e Stati Uniti, la Rpc ha in essere diversi programmi di sviluppo che abbracciano tutte le tipologie di questi tipi particolari di armamenti, che vengono studiati per poter essere impiegati nei domini spaziale, terrestre, marittimo e aereo.

Non è la prima che si osserva questa particolare arma nelle fila delle forze armate cinesi: ad aprile 2019 un test di un laser montato su container che può essere utilizzato a terra per la difesa costiera o imbarcato era stato reso pubblico, ma è la prima volta che abbiamo prove fotografiche di una nave da guerra cinese montante un laser ad alta energia, sebbene si abbia avuto il sospetto che in passato siano state fatte prove a bordo di un cacciatorpediniere della classe 055.

La Plan, però, ha utilizzato laser a bassa potenza – capaci di accecare le ottiche dei sistemi di sorveglianza avversari – almeno una volta su un cacciatorpediniere della classe 052D quando a febbraio 2020 un'unità di questo tipo aveva inquadrato con un'arma di questo tipo un aereo da pattugliamento marittimo statunitense nel Mar Cinese Meridionale, dimostrando i progressi compiuti da Pechino nella costruzione di questa particolare serie di armamenti.

Un laser richiede potenze elevate per avere la capacità di distruggere un obiettivo come un drone o un missile da crociera, pertanto la vera sfida per quanto riguarda l'utilizzo in mare è avere unità navali con abbastanza produzione di energia, e necessaria (e adeguata) capacità di raffreddamento.

Anche per questo motivo, ovvero per le maggiori quantità di energia richieste dalle navi da guerra moderne, le dimensioni delle navi militari stanno aumentando rispetto a 20 o 30 anni fa, e gli Stati Uniti sono, almeno per il momento, in vantaggio rispetto agli avversari avendo già provveduto a imbarcare un laser ad alta potenza su un cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, sebbene in via sperimentale, tra il 2014 e il 2017: il cosiddetto Laws (Laser Weapon System) montato sull'USS Ponce. Una seconda unità della stessa classe, l'USS Preble, monta invece il laser Helios in via definitiva e integrato col sistema da difesa aerea / antimissile Aegis dal 2022. L'Helios, sebbene sia stato pensato per accecare le ottiche di aerei e altri sistemi di sorveglianza, è in grado di erogare abbastanza potenza da poter distruggere piccoli droni aerei o di superficie.

Tornando alla Plan, il laser è stato montato a bordo dell'unità da assalto anfibio sicuramente per effettuare dei test in mare, in quanto la nave è sufficientemente grande per poterlo agevolmente montare insieme a tutta la sensoristica per osservare gli esperimenti, del resto anche gli Stati Uniti, come ci ricorda The War Zone, hanno testato un laser a bordo della nave da

assalto anfibio della classe San Antonio USS Portland, che è stata osservata per la prima volta con a bordo questa particolare arma alla fine del 2019, prima di abbattere con successo un piccolo drone bersaglio a maggio 2020.