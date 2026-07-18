Lo scalo in Libia e la rotta da Mildenhall: cosa c’è dietro la missione del C-17 Usa

Un Boeing C-17A Globemaster III della U.S. Air Force ha effettuato oggi uno scalo operativo presso la base aerea di Misurata, nella Libia occidentale, prima di rientrare alla base britannica di RAF Mildenhall. L'aereo, identificato con la registrazione 94-0066 e il callsign RCH574, proveniva dall'infrastruttura americana nel Regno Unito e ha trascorso circa quattro ore a terra in territorio libico.

It is interesting to note that on both the outbound and return legs, the American aircraft carefully avoided Italian airspace.https://t.co/hqlQbBlxrV — itamilradar (@ItaMilRadar) July 18, 2026

Il movimento, rilevato da ItaMilRadar, ha seguito una rotta particolare: sia nella tratta di andata sia in quella di ritorno il velivolo avrebbe evitato lo spazio aereo italiano, transitando invece attraverso l'area balcanica e il Mediterraneo orientale.

La presenza di un C-17 statunitense a Misurata non rappresenta un episodio completamente isolato. Negli ultimi anni diversi voli militari occidentali sono stati osservati verso lo stesso aeroporto, coinvolgendo soprattutto velivoli da trasporto strategico britannici e statunitensi.

ItaMilRadar aveva già documentato missioni di C-17 della Royal Air Force dirette verso Misurata, sottolineando però che la natura dei voli non era stata resa pubblica dalle autorità militari. La città, situata sulla costa occidentale, è diventata negli ultimi anni uno dei principali poli militari del Paese, in un contesto segnato dalla divisione tra le autorità occidentali con sede a Tripoli e le forze orientali guidate dal generale Khalifa Haftar.

Il C-17 Globemaster III è uno degli strumenti principali della mobilità strategica americana: può trasportare truppe, mezzi, equipaggiamenti e materiali per operazioni di supporto, evacuazione o dispiegamento rapido. La sua presenza in Libia viene quindi letta soprattutto in chiave logistica, anche se in assenza di comunicazioni ufficiali non è possibile stabilire quale fosse il carico trasportato o lo scopo preciso della missione.

Il dato più interessante della missione non riguarda soltanto la destinazione, ma la continuità di una possibile infrastruttura di collegamento aereo tra basi occidentali europee e il

teatro libico. RAF Mildenhall, da cui è partito il C-17, rappresenta uno dei principali hub della presenza americana nel Regno Unito, con funzioni di supporto alle operazioni della U.S. Air Force in Europa e nelle aree vicine.