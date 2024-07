La mossa del Pentagono: nuovi velivoli radar avanzati per Usa e Giappone

Ascolta ora 00:00 00:00

Affare fatto. Lo scorso 19 giugno il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha assegnato a Northrop Grumman una modifica del contratto del valore di quasi 1,5 miliardi di dollari, richiedendo nove velivoli AEWAC (Airborne Early Warning and Control) E-2D Advanced Hawkeye. I velivoli finiranno alla Us Navy degli Stati Uniti e alla Japanese Air Self-Defense Force del Giappone, che riceveranno rispettivamente quattro e cinque mezzi. Il governo giapponese stanzierà 766,64 milioni di dollari dai fondi destinati alle vendite militari provenienti dall'estero. Ma di quale mezzo stiamo parlando? L'AEWAC fornisce un quadro di ogni potenziale minaccia per una task force navale da un'altitudine massima di 25.000 piedi. L'E-2D, inoltre, fornisce anche ai caccia che lo accompagnano dati sull'identificazione delle minacce e sulla loro posizione.

AEWAC E-2D per Usa e Giappone

I velivoli in questione hanno altri ruoli operativi come il comando e il controllo, la sorveglianza, la guida di missioni di ricerca e salvataggio, oltre che la funzione di relè per estendere la portata delle comunicazioni. In particolare, l'Advanced Hawkeye si differenzia dal suo predecessore, l'E-2C originale, perché utilizza un nuovo sistema radar, capacità di difesa missilistica rinnovata, integrazione di più sensori e una cabina di pilotaggio tattica in vetro.

Costruito da Northrop Grumman, l'E-2D Advanced Hawkeye è l'ultima variante dell'aereo di allerta precoce E-2 Airborne, che sostituisce l'E-2C Hawkeye. Porta capacità rivoluzionarie al gruppo d'attacco delle portaerei, tra cui, appunto, il nuovo e potente radar AN/APY-9 che rappresenta un salto di due generazioni nella tecnologia. Il citato radar APY-9 è un sistema di sorveglianza a frequenza ultra alta (UHF) che fornisce capacità di scansione sia meccaniche che elettroniche progettate per "vedere" bersagli più piccoli, e in numero maggiore, a una distanza maggiore, in particolare nelle regioni costiere e sulla terraferma.

L'E-2D giapponese dovrebbe essere in grado di interagire con i cacciatorpediniere AEGIS di classe Maya di recente messa in servizio da Tokyo in modo più ravvicinato ed efficiente grazie alla Cooperative Engagement Capability (CEC). La CEC consente alla nave di ricevere informazioni di puntamento da altre risorse, come i cacciatorpediniere AEGIS della US Navy e della Royal Australian Navy o gli aerei E-2D americani e giapponesi.

La partnership tra Washington e Tokyo

Inizialmente introdotto nel 1964 e costantemente aggiornato, l'E-2D Hawkeye rappresenta un pilastro della moderna strategia di difesa, garantendo una maggiore consapevolezza della situazione e un'efficienza operativa sia per il Giappone che per la Marina degli Stati Uniti.

L'acquisto congiunto dell'AEWAC è solo l'ultimo sviluppo di una partnership di difesa altamente strategica tra i due Paesi. All'inizio di luglio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe intrapreso un aggiornamento a livello nazionale dei suoi mezzi aerei basati in installazioni militari sparse in tutto il Giappone.

Gli F-15EX, gli F-16 e gli F-35 americani entreranno nella potenziale mischia in un teatro, quello dell'Indo-Pacifico, che è diventato sempre più conflittuale.

Tuttavia, la partnership deve estendersi anche al di là delle capacità aeree, ha dichiarato a Global Defence Technology Mark Cancian, consulente senior del Center for Strategic and International Studies di Washington. Se dovesse emergere un conflitto tra Cina e Stati Uniti su, per esempio, è essenziale che le forze dei due Paesi possano muoversi senza problemi in una regione così vasta.