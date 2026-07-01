La Royal Navy cambia rotta: in arrivo le prime navi ibride con flotte di droni

Il Regno Unito avvia una profonda revisione della propria strategia navale attraverso il nuovo Defence Investment Plan (DIP), destinato a ridefinire l’architettura operativa della Royal Navy nel prossimo decennio. Il programma introduce un modello di forza incentrato sull’integrazione tra piattaforme con equipaggio e sistemi autonomi, superando l’impostazione tradizionale fondata su un numero limitato di grandi unità altamente specializzate. La riforma si pone nel quadro delle dinamiche di adeguamento delle capacità militari britanniche all’evoluzione dello scenario strategico euro-atlantico, caratterizzato dalla competizione nel Nord Atlantico e nelle aree artiche, dall’espansione delle tecnologie unmanned e dalla necessità di proteggere le infrastrutture critiche sottomarine.

Cosa sappiamo

Elemento centrale del nuovo piano è la realizzazione di almeno sei Common Combat Vessels (CCV), destinate a sostituire progressivamente gli attuali cacciatorpediniere Type 45 a partire dall’inizio degli anni Trenta. Il programma archivia il precedente progetto Type 83, ancora nelle fasi preliminari di sviluppo, orientando invece gli investimenti verso una piattaforma navale modulare concepita per operare come nodo di comando e coordinamento di sistemi senza equipaggio.

Le nuove unità rappresentano la prima generazione di navi da guerra ibride della Royal Navy. Il loro impiego sarà basato sull’integrazione simultanea di assetti unmanned aerei (UAV), navali di superficie (USV) e subacquei (UUV), creando un sistema distribuito di difesa aerea e di sorveglianza marittima capace di estendere il raggio operativo, incrementare la resilienza della forza e migliorare la capacità di risposta senza un corrispondente aumento degli equipaggi o dei costi di esercizio.

Il Ministero della Difesa britannico considera questo approccio più coerente con la velocità di evoluzione della guerra contemporanea, nella quale interoperabilità digitale, automazione, sensoristica distribuita e capacità multidominio assumono un ruolo determinante.

Capacità multidominio e rafforzamento della deterrenza nel Nord Atlantico

Secondo quanto previsto dal Defence Investment Plan, le nuove CCV opereranno all’interno di una struttura navale integrata comprendente le future fregate Type 26 e Type 31 insieme a nuove famiglie di piattaforme autonome, tra cui i sistemi missilistici unmanned Type 91, i sensori subacquei Type 92, i veicoli subacquei di grandi dimensioni Type 93 e le piattaforme di raccolta dati Type 94.

L’obiettivo consiste nello sviluppare una forza navale distribuita, capace di operare simultaneamente nei domini marittimo, subacqueo e aereo attraverso una rete di sensori e sistemi d’arma interconnessi. Tale configurazione consentirà di rafforzare le attività di difesa aerea, sorveglianza, guerra antisommergibile e protezione delle infrastrutture critiche collocate sui fondali oceanici, comprese le reti energetiche e i cavi strategici per le telecomunicazioni.

Il programma costituirà inoltre il fulcro delle future iniziative operative britanniche denominate Atlantic Bastion, Atlantic Shield e Atlantic Strike, concepite per incrementare la presenza della Royal Navy nel Nord Atlantico e nell’High North, rafforzando il dispositivo di deterrenza della NATO e le capacità di monitoraggio delle attività militari russe nell’area.

Investimenti industriali e sostenibilità finanziaria

Oltre agli aspetti strettamente operativi, il piano rappresenta anche un importante programma di politica industriale. La costruzione delle nuove unità garantirà continuità produttiva ai cantieri navali britannici, sostenendo competenze tecnologiche nazionali e consolidando la filiera della difesa. La configurazione modulare delle Common Combat Vessels è inoltre progettata per favorire future opportunità di esportazione, seguendo il modello già sperimentato con le fregate Type 26, adottate anche da partner internazionali.

Nel contempo, il governo britannico ha annunciato ulteriori investimenti destinati alla modernizzazione delle forze anfibie, con uno stanziamento di circa 500 milioni di sterline per nuove imbarcazioni operative e tecnologie autonome destinate ai Royal Marines Commandos.

Sul piano finanziario, il Defence Investment Plan si inserisce nell’impegno assunto da Londra di incrementare progressivamente la spesa per la difesa fino al 2,5% del PIL entro il 2027, con l’obiettivo di raggiungere il 3,5% entro il 2035 in linea con gli orientamenti definiti in ambito NATO. La definizione del piano è stata preceduta da un articolato confronto politico e di bilancio sulle risorse necessarie alla modernizzazione dello strumento militare, culminato nella revisione del programma prima della sua pubblicazione ufficiale.

La trasformazione della Royal Navy conferma così il progressivo passaggio verso un modello di forza navale caratterizzato da

elevata integrazione tecnologica, impiego esteso di sistemi autonomi e capacità operative multidominio, destinato a costituire uno dei principali assi evolutivi della strategia marittima britannica nel prossimo decennio.