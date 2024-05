Ecco "Roberto Bolle and Friends". Gala con (anche) musiche di Bosso

Agli Arcimboldi ancora un'altra occasione per vedere sul palco l'étoile Roberto Bolle (nella foto) con star internazionali della danza in «Roberto Bolle and Friends» (fino al 26: tutti i giorni alle ore 21, sabato doppio spettacolo, alle 16 e 21, e domenica ore 17, per informazioni: www.teatroarcimboldi.it). La rappresentazione è un viaggio attraverso la bellezza e la magia della danza. Bolle non solo al centro dello spettacolo, è anche direttore artistico.

Accanto a lui i più importanti ballerini del mondo per realizzare un programma degno di nota: quest'anno ci sono pezzi iconici come «Esmeralda», «Don Chisciotte» e «Grand Pas Classique» interpretati da Riho Sakamoto e David Motta Soares, Tatiana Melnik e Osiel Gouneo, Bleuenn Battistoni e Paul Marque alternati al modernissimo «II» di Philippe Kratz danzato da Casia Vengoechea e da Toon Lobach, protagonista anche dello struggente passo a due con Bolle «Les Indomptés» di Claude Brumachon. L'étoile della Scala tiene per sé due assoli: «In Your Black Eyes» su musica del compianto Ezio Bosso e anche «Sphere», disperata dichiarazione d'amore per il pianeta, rappresentato da un'enorme sfera con cui il ballerino danza sul palco.

Il Gala si arricchisce infine di altri due pezzi straordinari: «In the Middle, Somewhat Elevated» di William Forsythe, con Bolle accanto a Riho Sakamoto, e «Far» di Wayne McGregor, con gli splendidi danzatori della sua Compagnia insieme all'étoile.