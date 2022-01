Quali sono le auto che fanno scattare i controlli del Fisco

Le armi del Fisco sono ben affilate in questo inizio 2022: a farne le spese i possessori di automobili se i "conti" non dovessero tornare. I controlli, infatti, scattano soprattutto se si verificano due condizioni.

Cosa succede con il superbollo

L'Agenzia delle Entrate farà scattare i primi controlli in materia di superbollo, l'imposta che sono tenuti a pagare i proprietari che possiedono un'auto con potenza superiore a 185 kW (251 CV): il costo da versare sarà pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185. Come si legge su Businessonline, però, la cifra scende del 40% dopo 5 anni, del 70% dopo 10 anni e dell’85% dopo 15 anni. Dal ventesimo anno in poi non si dovrà più pagare. Ma non è l'unico motivo per cui scattano i controlli del Fisco: lo stesso succede se si acquista un'auto, che incide nella gestione del patrimonio familiare. Il classico bollo è un costo che ha una incidenza annuale nelle famiglie degli italiani, così come l'assicurazione, i tagliandi e le varie manutenzioni.

Occhio alle auto d'epoca

I controlli scattando quando le Entrate si accorgono di una discrepanza del 20% tra uscire e entrate immaginando possibili ricavi illeciti. L'attenzione andrà anche sulle auto d'epoca e storiche che sono un privilegio per pochi: nel primo caso, si tratta di mezzi " con almeno 20 anni di immatricolazione iscritte allo Storico della Federazione motociclistica italiana (Fmi), all’Automotoclub storico italiano (Asi) o ai registri Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo ". Sono registrate al Pra e possono circolare su strada: il Codice, infatti, prevede che i veicoli di interesse storico o collezionistico " possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ".

Altri controlli

Altre voci che possono far scattare l'attenzione del fisco riguardano le spese di manutenzione e riparazione (lo stesso vale per le moto, i caravan, camper, minicar) ma anche quando si tratta del pagamento delle Rc e delle polizze incendio e furto. Sotto la lente anche il pagamento del canone di leasing e il noleggio dei mezzi di trasporto, il classico bollo e tutte le spese per olio e lubrificanti. Come scrivono gli esperti, non bisognerà segnalare la differenza di cilindrata nel caso ci fosse un controllo per un bollo non ancora pagato.