Azioni digital value: +151% dal prezzo di febbraio

Cambiare idea in Borsa può essere esiziale. Il nostro approccio è sempre lo stesso e rimarrà sempre lo stesso fino a prova contraria. Quando sarà la prova contraria non lo sappiamo ovviamente ma il quadro operativo è sempre lo stesso. Siamo davanti ad un triangolo decrescente sul Ftse All Share che se verrà rotto al ribasso potrebbe portare ad un storno (salutare ?). Se non viene rotto al ribasso e non abbiamo nessuna chiusura al di sotto del supporto potremmo assistere subito alla cavalcata verso nuovi orizzonti rialzisti. Siamo sul crinale, un passo a destra e sprofondiamo negli inferi, un passo a sinistra e andiamo in paradiso. Notate anche il segnale di Fine Ciclo che il nostro indicatore ha dato sul MIB storico trimestrale: all''80% il ciclo punta al ribasso ma c'è un 20% di probabilità che voli al rialzo. Siamo su una giuntura essenziale per il ciclo.

Un buon amico è colui che c'è soprattutto nel momento del bisogno e che ci consiglia bene, senza ricercare guadagni personali. Va da sé che un buon amico, per noi, non può non essere l'ITI, che da quasi un anno ci aiuta, accompagna, agevola nelle selezione delle azioni senza chiedere nulla in cambio, nel vero senso della parola.

Grazie all'ITI abbiamo conosciuto meglio delle vecchie conoscenze e ne abbiamo incontrato delle nuove, vedendole trasformarsi mese dopo mese. Una di queste è sicuramente Digital Value, titolo che compare qua e là nelle nostre liste da inizio anno. ITI ha iniziato a segnalare Digital Value quando quotava 40 euro nel febbraio 2021 e ad oggi la performance è del 151% (e per questo rendiamo grazie all'ITI!). Oggi, se guardiamo il ranking ITI, vediamo che il primo posto è ancora di azioni Ediliziacrobatica, alle quali abbiamo dedicato l'articolo di un paio di settimane fa.

Qualche posizione più in basso però ci sono loro, azioni Digital Value. E va bene, lo sappiamo che i saputelli non piacciono a nessuno; però siamo così orgogliosi della nostra reazione che vedere che anche questa volta “ci avevamo visto giusto” dall'inizio ci rende appagati. Spero che qualcuno di voi sia saluto sul treno: da febbraio, primo articolo in cui compare il titolo, a oggi i prezzi sono cresciuti a tripla cifra: +151,4%.