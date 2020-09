Fate attenzione al bollo auto: chi dovrà pagarlo (e quando)

L’emergenza coronavirus ha portato con sé il rinvio del pagamento di diverse imposte. Tra queste la tassa sulla proprietà di un’automobile: il bollo. Molte regioni hanno previsto il rinvio, ma ogni ente ha applicato la propria disciplina in modo autonomo. Alcune regioni non hanno previsto il rinvio, mentre altre hanno decretato lo stop. Ecco il quadro della situazione. Facciamo il punto per individuare l’ultima data utile per saldare il dovuto evitando di incorrere in more e sanzioni.

In Lombardia assistiamo a una proroga fino al 31 ottobre. Qui tutto viene deciso lo scorso 9 giugno. In questo giorno viene varato il provvedimento con cui la Regione Lombardia ha previsto, per tutti i contribuenti che abbiano il loro domicilio all’interno della regione, la possibilità di pagare entro il 31/10/2020 le tasse automobilistiche in scadenza dal 08/03/2020 al 30/09/2020. Essendo il 31 ottobre sabato, il termine ultimo per il pagamento viene spostato al 2 novembre 2020.

Per quel che riguarda la Provincia Autonoma di Trento, anche in questo caso l’ente ha concesso un periodo di sospensione particolarmente lungo, prevedendo la possibilità di saldare il bollo auto entro il 30 novembre 2020, senza che vengano applicati sanzioni o interessi. Poi la Campania. Qui c’è tempo fino al 30 settembre. Il governo di Vincenzo De Luca ha provveduto una doppia proroga sul pagamento del bollo auto. In un primo momento sono stati infatti sospesi tutti i pagamenti e gli adempimenti tributari fino al 31/05/2020. Con una seconda proroga sono stati sospesi anche gli adempimenti che scadono fra lo 01/06/2020 e il 31/08/2020, con termine ultimo di pagamento previsto per il 30/09/2020.

Infine la Sicilia. Qui i pagamenti devono essere saldati entro il 30 dicembre 2020. La regione ha sospeso i versamenti dei bolli auto in scadenza fra il 08/03/2020 e il 31/10/2020. Il 31 ottobre cade però di sabato, quindi la scadenza è rinviata al 2 novembre 2020. Si prevede la sospensione dei versamenti fino al 30/11/2020 e tali versamenti possono essere effettuati entro i 30 giorni successivi al termine della sospensione, cioè il 30/12/2020.

Le buone notizie finiscono qui. Già, perché in Abruzzo, Marche, Calabria, Liguria e Valle D’Aosta il bollo auto è scaduto lo scorso 31 luglio. Per quel che riguarda il Piemonte è stata prevista una proroga fino al 15 luglio 2020. Ci sono poi altre regioni che avevano stabilito una proroga solo fino al 30/06/2020, in particolare: Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano.

Un ultimo dato. La sospensione del bollo permette di pagare la tassa automobilistica con ritardo, ma senza dover pagare more o interessi. Tuttavia, il provvedimento non modifica quella che è la scadenza naturale dell'imposta. Se si vive in una regione in cui la tassa sulla proprietà è già scaduta, consigliamo di mettersi in regola nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori rincari.