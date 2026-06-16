La Borsa dice Sì al nuovo Btp del Tesoro. Raccolti 3,2 miliardi nel primo giorno

Buon esordio per il Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato pensato dal Mef per offrire una protezione concreta ai risparmiatori dall'andamento dell'inflazione e rafforzare ulteriormente il legame tra famiglie e debito pubblico. Nella prima giornata di collocamento, che proseguirà fino a venerdì 19 giugno, sono stati raccolti ordini per oltre 3,17 miliardi di euro, con 95.571 contratti sottoscritti secondo i dati diffusi da Borsa Italiana.

Sin dalle prime ore il titolo ha mostrato un interesse significativo: già dopo la prima ora gli ordini avevano superato il miliardo di euro, per poi crescere in modo costante nel corso della seduta. Un andamento che conferma la sensibilità dei risparmiatori rispetto alla tutela del potere d'acquisto in una fase ancora caratterizzata da incertezze sul fronte dei prezzi e dei tassi.

A sottolineare la partenza positiva è stato il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, che ha osservato come "Sembra proprio che ci sia stata un'ottima partenza per Btp Italia Sì, e sono convinto che ci saranno risultati positivi perché la nostra struttura è molto solida e quindi è d'interesse per i risparmiatori".

Il nuovo strumento si inserisce in una strategia ormai consolidata del Tesoro: ampliare la platea dei detentori domestici del debito pubblico e offrire prodotti semplici, trasparenti e legati all'andamento dell'inflazione. Il Btp Italia Sì combina un tasso minimo garantito dell'1,60%, valido anche in caso di deflazione, con la rivalutazione legata all'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

A questo si aggiunge un premio finale dello 0,6% sul capitale investito, riconosciuto a chi acquista il titolo durante il collocamento e lo mantiene fino a scadenza. Le cedole, pagate semestralmente, derivano dalla somma tra la componente fissa e quella indicizzata all'inflazione, in un meccanismo pensato per garantire semplicità e stabilità.

Il contesto macroeconomico contribuisce a spiegare l'interesse registrato: le tensioni internazionali e le dinamiche energetiche continuano a incidere sulle prospettive dei prezzi, mentre le banche centrali restano vigili sull'evoluzione dell'inflazione.

Anche i dati recenti sul debito, con una riduzione di 2,9 miliardi ad aprile e un livello a 3.155,3 miliardi, si inseriscono in un quadro di gestione attiva e prudente, rafforzando l'idea di una traiettoria sotto controllo.