Circolazione stradale, occhio a questo segnale: cosa significa per gli automobilisti e cosa prevede in Italia

La vastità e la continua evoluzione della segnaletica stradale rappresentano, molto spesso, una sfida anche per i guidatori più esperti. Il codice visivo delle nostre strade nasconde simboli insoliti o legati a convenzioni internazionali che la maggior parte degli automobilisti non ha mai incontrato.

Sulle strade nordamericane e di numerosi Paesi extra-europei, ad esempio, la gestione visiva degli ostacoli in carreggiata segue una logica diversa da quella a cui siamo abituati in Italia. Quando un conducente si trova davanti a un bivio improvviso o a un impedimento fisico, un particolare cartello romboidale a fondo giallo indica la possibilità di procedere indifferente a destra o a sinistra.

La segnaletica, caratterizzata da due frecce nere inclinate a 45 gradi verso il basso, rientra nella categoria dei simboli di pericolo e viene installata solitamente in corrispondenza di spartitraffico o interruzioni strutturali della carreggiata.

Questo particolare cartello non si trova soltanto negli Stati Uniti. Segnali dello stesso genere sono presenti anche in Giappone e Malesia, Australia, Nuova Zelanda, Messico e Canada.

Il messaggio per chi si trova al volante è immediato: imboccare la traiettoria di sinistra non comporta il rischio di immettersi contromano, poiché lo spazio di manovra è concepito per garantire il flusso sicuro della circolazione su entrambi i lati della carreggiata. Tuttavia, la scelta del lato può influenzare la destinazione successiva: superata la strozzatura, i flussi di traffico potrebbero ricongiungersi in un’unica carreggiata oppure dividersi permanentemente verso direzioni e svincoli differenti. Dunque l’automobilista deve prestare la massima attenzione.

E in Italia?

Nel nostro Paese non abbiamo un rombo giallo con le due frecce nere, ma esiste qualcosa di abbastanza simile. Rientra nella categoria dei segnali di direzioni consentite. Questi segnali, a differenza di quelli che obbligano a percorrere una sola direzione, indicano al conducente che è possibile scegliere tra due vie. La presenza del cartello di “Direzioni Consentite Destra e Sinistra” impone una scelta precisa alla guida: giunti all’incrocio, i conducenti hanno l’obbligo di curvare in una delle due direzioni laterali. La segnaletica, di fatto, preclude qualsiasi traiettoria lineare, vietando categoricamente la prosecuzione della marcia dritto.

A differenza della versione statunitense, questo cartello ha una forma circolare ed è di colore blu, con due frecce bianche.