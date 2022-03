Al via la collaborazione tra Autogrill ed Esercito per valorizzare i talenti

Autogrill ha avviato una collaborazione con l'Esercito italiano per la valorizzazione dei talenti. Lo scorso mercoledì 2 marzo si è tenuto a Roma un incontro tra Andrea Cipolloni, Ceo Autogrill Europe; Gabriele Belsito, hr director Europe Autogrill; Gaetano Zauner, sottocapo di Stato maggiore dell’Esercito e generale di Corpo d’armata; generale D. Gaetano Lunardo, capo del I Reparto reclutamento, Affari giuridici ed economici del personale dello Stato maggiore dell’Esercito; Pier Carlo Barberis, amministratore unico della società Stati generali mondo lavoro S.r.l.

L'incontro è stato organizzato per dare il via a una rete collaborativa per la ricerca di giovani talenti da inserire nel mondo Autogrill. L’iniziativa è stata inserita nell’ambito degli Stati generali mondo del lavoro, che riunisce realtà imprenditoriali e stakeholder del mondo del lavoro proponendo occasioni di networking e sinergie. La collaborazione è stata anticipata da incontri conoscitivi tra Autogrill e i giovani della forza armata nelle caserme italiane.

In quest'ottica, sotto l'insegna degli Stati generali mondo del lavoro, nel 2022 saranno previsti 10 eventi che tratteranno differenti tematiche quali montagna, architettura e design, innovazione,mare, cultura, turismo, sport, Italia, agrifood, cinema più un evento finale che si terrà a dicembre. Oltre a questi appuntamenti, ne sono in programma ulteriori 8 denominati Women in charge on tour, dedicati alla leadership al femminile. Sono iniziative volte alla ricollocazione dei militari arruolati in forma volontaria prefissata che sono prossimi al congedo, per agevolarli nel ritorno alla società civile.

L'Esercito italiano pone particolare attenzione a questo aspetto e le attribuisce grande importanza, promuovendo la visibilità nel mercato del lavoro, al fine di agevolare l'inserimento nelle realtà lavorative italiane dei giovani che dopo l'esperienza "alle armi" vogliono intraprendere un percorso lavorativo non militare. L'efficacia e la concretezza di questo rapporto di collaborazione sono evidenziate dalla partecipazione all'evento di rappresentanti della società Autogrill, che ha avviato con la Forza Armata una serie di iniziative nei settori del ricollocamento dei volontari prossimi al congedo e della promozione e marketing.