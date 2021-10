Eni porta in Piazza Affari il gas e le rinnovabili

Eni ufficializza la quotazione nel 2022 della newco Eni R&R che racchiude rinnovabili e retail gas & power, in sostanza il business verde e le utenze domestiche. A sei mesi dall'annuncio fatto dall'amministratore delegato Claudio Descalzi, il cda ha dunque formalmente scelto la quotazione come strada maestra per avviare l'iter di offerta pubblica iniziale individuandola «come la migliore soluzione per valorizzare il business».

Eni manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata e l'Ipo, secondo l'analisi condivisa dal cda, «supporterà il Cane a sei zampe nella crescita dei business retail e rinnovabili, e fornirà agli investitori una maggiore visibilità sul loro valore».

Eni R&R sarà indipendente dal punto di vista finanziario, e avrà un proprio bilancio e un proprio rating creditizio che le permetterà di accedere al debito a costi competitivi per finanziare la crescita. Eni R&R è in linea con l'obiettivo di sviluppare oltre 6 GW di capacità rinnovabile entro il 2025 e oltre 15 GW entro il 2030, con una base clienti destinata a crescere dai 10 milioni attuali a oltre 15 milioni nel medesimo arco di tempo e un network di infrastrutture di punti di ricarica per mobilità elettrica che passerà da 5mila a oltre 30mila al 2030. L'ebitda di Eni R&R è atteso in crescita dai circa 600 milioni (2021) a 1,2 miliardi di euro nel 2025.

Altri aggiornamenti sull'operazione, e il nome della newco, saranno comunicati durante il capital markets day, il 22 novembre. In questi mesi gli analisti hanno valutato la divisione dieci miliardi, ipotizzando quindi che il 30% quotabile ne valga almeno tre. «Puntiamo a diventare leader nella produzione e commercializzazione di prodotti completamente decarbonizzati e questa Ipo è un passo importante verso l'obiettivo», ha commentato Descalzi. «L'unione tra retail e rinnovabili rappresenta un business di eccezione, che mette insieme la nostra crescente capacità in termini di energia rinnovabile e la nostra sempre più ampia base clienti, con un posizionamento unico in grado di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica. L'Ipo ci consentirà di liberare significativo valore, sostenendo la crescita del business e supportando Eni e i nostri clienti nel raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni».

La decisione di quotare la newco arriva in un momento molto favorevole per Eni - in Borsa il titolo, dopo il rally delle ultime settimane, viaggia ora in area 11,5 euro e rappresenta un banco di prova per le altre società che stanno pensando di valorizzare sul mercato il loro business verde: da Snam a Hera.