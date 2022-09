L'inflazione? Non a Bruxelles: stipendi più alti per i dipendenti Ue

Tutta l'Europa sta affrontando un'inflazione da record come non si registrava da anni, i Paesi annaspano ma i dipendenti della Commissione europea non subiranno alcun effetto dal caro prezzi e caro bollette, anzi. Se già i loro stipendi consentono, certamente, un buon "paracadute", il regolamento interno è contrario ai principi di buon senso che una situazione del genere richiederebbe.

Come funziona la "scala mobile"

Ai primi di giugno, il vicepresidente Valdis Dombrovskis aveva affermato che per evitare una differenza eccessiva tra prezzi e salari, fosse molto importante non rafforzare la "spirale", alludendo a quella che in Italia veniva chiamata "scala mobile". Le intenzioni erano nobili: evitare l'indicizzazione automatica dei salari, ossia l'andamento degli stipendi in base all'inflazione. Come da definizione Treccani, questa indicizzazione " ha l’obiettivo di garantire automaticamente ai lavoratori di mantenere costante il potere d’acquisto dei loro salari a fronte di una lievitazione dei prezzi che lo eroderebbe ". In un mondo ideale dovrebbe funzionare così ma non per i dipendenti e funzionari dell'Ue.

Tutti gli aumenti di stipendio

Insomma, mentre i comuni mortali annaspano e l'onda lunga del caro vita e degli aumenti di gas, luce, alimentari si vivrà soprattutto a partire dall'autunno, a Bruxelles hanno già avuto aumenti di stipendio del 2,4% nel mese di giugno come fa sapere Liberoquotidiano. Non solo, ma hanno ricevuto "arretrati" di gennaio in base agli scatti decisi dall'inflazione dello scorso anno. Questo meccanismo non è nuovo ma in vigore dal 2013 cosicché i dipendenti non soffrano per il caro-vita: aumenta l'inflazione? E noi vi aumentiamo gli stipendi, niente paura. Ecco, esattamente l'opposto di quanto affermato da Dombrovskis, l'esatto significato di "scala mobile". " Non potremmo essere più d'accordo, lo stesso sistema dovrebbe essere applicato a tutti i lavoratori europei " ha affermato al quotidiano Luca Visentini della Uil, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati.

Le strane regole europee

In pratica, questo meccanismo esiste soltanto da loro: se l'inflazione aumenta al di sopra del 3%, scattano gli adeguamenti che possono anche essere due l'anno. L'andamento, in questo caso, segue quanto accade in Belgio e Lussemburgo dove si trovano le sedi di Parlamento, Commissione e Corti di giustizia. Contro ogni buon senso economico, la Banca Centrale belga ha affermato che i salari potranno subire aumenti pari anche al 10% con le imprese che, viceversa, rischiano di chiudere. Clamorosamente, anche la famiglia reale belga rientra in questa logica ed entro la fine del 2022 potranno vedere aumentata la loro indennità di circa 3,3 milioni. Ma quanti sono i dipendenti che non sentiranno il peso di quanto sta accadendo? Circa 60mila, i quali vedranno aumenti anche di 1.300 in più al mese.

Per intenderci: un funzionario di alto grado, che guadagna già 15.500 euro al mese, ne percepirà quasi 17mila; un commissiario vedrà lievitare il proprio conto in banca da 19.900 euro mensili a 21.600. Infine, la Von der Leyen farà uno scatto di 2.500 euro in più oltre a benefits e indennità varie. Di contro, i dipendenti precari e con contratti temporanei potrebbero essere licenziati perché le casse statali non sono così piene da accontentare tutti. E la forbice si allarga: i ricchi ancora più ricchi, il ceto medio-basso sempre più con l'acqua alla gola.