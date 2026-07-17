Nagel riparte da Rheingold

Dalla guida di Mediobanca a superconsulente. Dopo aver perso il timone di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel (nella foto) riparte da una srl. Si chiama Rheingold Partners, è stata costituita il 6 luglio davanti a un notaio di Roma, ma ha sede a Milano. Il capitale sociale è fissato in 10mila euro liberato mediante bonifico su un conto corrente della Bper. L'oggetto sociale comprende attività di consulenza nelle acquisizioni e cessioni di imprese, fusioni, concentrazioni e ristrutturazioni aziendali. La società potrà inoltre prestare servizi per il reperimento di capitale di rischio e di credito, inclusi investimenti in club deal, nonché acquisire, detenere e gestire partecipazioni in altre imprese o enti, senza operare nei confronti del pubblico né svolgere le attività riservate agli intermediari finanziari autorizzati. Amministratore unico è lo stesso Nagel che detiene anche il 100% del capitale. Lo statuto lascia però aperta la porta all'ingresso di nuovi soci e investitori, riservando comunque all'ex banchiere particolari diritti di governance.

La scelta del nome richiama inevitabilmente il Rheingold di Wagner, l'"Oro del Reno" da cui prende avvio la saga dell'Anello del Nibelungo. Nella mitologia wagneriana l'oro è insieme simbolo di ricchezza, potere e responsabilità.

Ma più che confermare il significato del brand, la vera prova sarà verificare quanto del prestigio costruito in quasi vent'anni ai vertici di Piazzetta Cuccia appartenga realmente a Nagel e quanto, invece, fosse legato al ruolo esercitato all'interno di una delle istituzioni più influenti della finanza italiana.