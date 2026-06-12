Moneta, tutta la verità sulle bollette

Una partita da miliardi che ridefinirà gli equilibri della finanza italiana. È dal risiko bancario che parte il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, dopo le ultime mosse che hanno riavviato il consolidamento del credito. Tra fusioni, alleanze e scenari ancora aperti, il settimanale analizza le strategie dei protagonisti, da Intesa a Mps, da Unipol a Banco Bpm, senza trascurare il ruolo di Mediobanca, Generali e Unicredit. Una manovra che va oltre il destino dei singoli istituti e che, come sottolinea nell'editoriale il direttore Osvaldo De Paolini, potrà vedere la nascita di un polo finanziario nazionale in grado di competere con i grandi gruppi europei dopo decenni di frammentazione.

Riflettori accesi anche sul costo dell'energia con un'analisi che ribalta alcune convinzioni e mostra come a incidere maggiormente sui bilanci delle famiglie siano i carburanti più che le bollette. Un tema che si intreccia con il dibattito sul nucleare, sulle rinnovabili e sulle lungaggini burocratiche che rallentano investimenti e opere infrastrutturali. Il settimanale offre anche una panoramica dei principali progetti bloccati da proteste e opposizioni territoriali.

Non manca uno sguardo ai mercati finanziari. Sotto la lente finisce il Bitcoin, tra il raffreddamento dell'entusiasmo degli investitori e gli interrogativi sugli sviluppi futuri. In Borsa, invece, fa discutere il caso Swatch che mostra risultati deludenti nonostante il successo commerciale del Royal Pop. Spazio anche alla previdenza. Con l'avvicinarsi della riforma del Tfr, si fa il punto sul secondo pilastro pensionistico, sul livello di preparazione dei lavoratori e sui programmi di educazione finanziaria pronti a entrare in azienda.

Il viaggio prosegue nel cuore del Made in Italy, tra filiere agricole alle prese con frodi, importazioni opache e prezzi da fame, ed eccellenze

artigianali che conquistano invece tutele e strumenti di valorizzazione. E poi, in occasione dei Mondiali, una guida per orientarsi nel mercato dei memorabilia calcistici per trasformare la passione sportiva in investimento.