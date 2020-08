Il Nasdaq farà un nuovo massimo quando suonerò l'arpa in cielo

Quando guardo i grafici di lungo periodo, mensili o trimestrali, penso sempre a cosa è successo in quegli anni e ripercorro la mia vita seguendo il grafico. Qui sotto trovate il grafico trimestrale del Nasdaq e per chi ha i capelli bianchi come il sottoscritto è facile pensare al massimo del 2000 … una vita fa. Allora il Nasdaq a 4.800 sembrava una follia ed ora l’abbiamo a 12.000. Immaginate se questo fosse un massimo storico … se ci ha messo 16 anni dopo il 2000 per farne uno ulteriore immaginate voi cosa succederà quando ci sarà il terzo massimo storico … saremo forse a suonare l’arpa in cielo.

E a proposito di cambiamenti parliamo un attimo di quello che ha fatto la Fed … perché è un cambiamento epocale quello che la Fed ha annunciato la settimana scorsa.

Il presidente della FED Jerome Powell ha annunciato che la nuova inclinazione della FED sarà quella di mirare all’inflazione media (“average inflation targeting”, ricordatevi queste 3 parole perché faranno storia come il “whatever it takes” di Draghi). Questo significa che la banca centrale sarà più propensa a lasciare l’inflazione correre al rialzo al di sopra del livello standard del 2% prima di alzare i tassi di interesse. Praticamente il cambiamento filosofico parte da un assunto basilare che farà piacere a chi ha sempre odiato la macroeconomia: la curva di Phillips non funziona più, si è appiattita dal 2000 ad oggi ed è uscita dai manuali di macroeconomia per entrare in quelli di storia dell’economia. Basti pensare che l’anno scorso negli USA la disoccupazione è scesa al suo minimo negli ultimi 50 anni e anche l’inflazione è rimasta bassa. Le banche centrali hanno sempre operato sul presupposto che ci fosse un trade off tra l’impiego e l’inflazione. Se la disoccupazione cade sotto un determinato livello definito “naturale” l’inflazione inizia a galoppare. Fin qui la narrazione dell’accaduto. Aggiungo una piccola nota personale: queste sono scelte che si prendono quando il quadro cambia in maniera violenta e la situazione attuale forse non ha influito sulla sostanza della decisione ma sulla sua opportunità. La rapidità del cambiamento, che è tipica della modernità, con il Coronavirus è esplosa a livelli disumani. Quello che sarebbe successo in anni o decenni è successo in pochi mesi …

Ma veniamo a noi e ai listini azionari internazionali, roba da analista tecnico molto più serena e spensierata dei conversari precedenti.

Indici europei e Borsa Italiana in una situazione di congestione orizzontale senza particolari segnali di breath del mercato: il MC CLellan sta vivendo un momento di stagnazione e il Money Flow è in zona neutra. Di seguito 3 azioni italiane da considerare attentamente: