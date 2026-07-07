Nuovo monito del Mes ai Paesi dell'area euro

L'area euro resta resiliente, ma non può permettersi di abbassare la guardia. È il messaggio contenuto nell'ultimo rapporto del Mes, che invita i governi a rafforzare i conti pubblici davanti a uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, frammentazione del commercio, crisi energetiche e volatilità dei mercati. "Non saremo immuni agli shock futuri", avverte il fondo salva-Stati, secondo cui "una crescita più debole e una domanda sempre maggiore di sostegno pubblico stanno mettendo sotto pressione la sostenibilità del debito". Il capoeconomista Rolf Strauch sottolinea che "molti Paesi dovranno perseguire aggiustamenti di bilancio più decisi per preservare la credibilità del quadro fiscale europeo", altrimenti "i mercati finanziari limiteranno sempre più il loro margine di manovra fiscale, generando incertezza e instabilità". Il Mes riconosce che l'occupazione ai massimi storici, banche solide e strumenti comuni di sostegno restano "pilastri importanti" della tenuta dell'Eurozona, ma avverte che il margine fiscale si sta restringendo anche per l'aumento delle spese per la difesa. Una spesa che, però, può trasformarsi in un volano di crescita "a condizione che venga utilizzata in modo produttivo", evitando di limitarsi agli acquisti all'estero.

Nello scenario peggiore delineato dal Mes, un'escalation in Medio Oriente e nuove turbolenze finanziarie potrebbero spingere l'area euro in recessione, con inflazione vicina al 5% e un ulteriore aumento del debito pubblico.