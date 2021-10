"Coefficiente negativo": pensioni più basse. Ecco per chi

Era già stato previsto ma non è stato fatto abbastanza per evitare che le pensioni fossero più basse a causa dei montanti contributivi negativi maturati con l'Inps negli ultimi cinque anni del Pil italiano.

Quale meccanismo scatta

La situazione attuale è la seguente: se è vero che c'è un meccanismo che " porta a zero la rivalutazione negativa " (come si legge sul Sole24Ore), il primo coefficiente positivo subirà una riduzione dello 0,0215% secondo le previsioni dell'anno in corso. Se non verrà messa mano alle attuali normative, quello che sarà l'impatto finale non lo possiamo conoscere e dipenderà dalla ripresa che avverrà a partire da quest'anno e per i prossimi: o sarà "sostenuta" o questo coefficiente potrebbe essere ancora più verso il basso. Come ci siamo occupati di recente, una nota dell'Istat ha fatto sapere che " Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, risulta pari a -0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,999785. Si sottolinea che il coefficiente di rivalutazione risulta inferiore all’unità, a causa della dinamica negativa del PIL nominale nel periodo considerato ".

Il precedente

L'Italia, ahinoi, non è nuova a situazioni del genere: già nel 2014, infatti, l'indice di rivalutazione dei montanti era risultato negativo costringendo il governo ad intervenire con il decreto legge 65/2015 che stabiliva, comunque, che anche in presenza di tasso negativo questo non poteva essere inferiore ad 1 venendo poi recuperato nelle successive rivalutazioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del DL numero 65 del 2015, a quel punto, scatta la clausola di salvaguardia che fa salire il valore all’unità.

Cosa bisogna temere

I problemi principali legati al coefficiente negativo che abbassa il valore netto delle pensioni sono due: il primo è legato alla prestazione finale che l'Ente riuscirà a garantire. Per adesso, le proiezioni pensionistiche vedono un aumento del Pil annuo dell'1,5%, molto lontanto da quei valori registrati negli ultimi anni. In questa maniera, con tassi più contenuti, i "numeri" pensionistici saranno più bassi del previsto e potrebbero risultare non in linea con quanto si aspettano i lavoratori. Un altro campanello d'allarme, poi, riguarda la sostenibilità del sistema: il finanziamento che è in uso in questo momento è sulla ripartizione ma il metodo contributivo non dà affatto affidamento affinché ci sia un " equilibrio finanziario futuro ".

