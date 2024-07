Finanza in lutto per Bontempelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Stefano Bontempelli (in foto), managing director e co-founder 53enne di Nb Renaissance (insieme a Fabio Canè e Marco Cerrina Feroni), si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano dell'abitazione di Mestre appartenuta alla madre, scomparsa anni fa. La notizia, pubblicata dal Gazzettino e da milanofinanza.it, ha generato sgomento tra i colleghi di Neuberger Berman. Bontempelli, malato da qualche tempo, lascia moglie e due figlie. Il fatto sarebbe avvenuto martedì 2 luglio attorno alle 12, ma è stato reso noto solo nella serata di mercoledì.

Nb Renaissance, piattaforma di investimento per il private equity nelle mani dell'operatore americano Neuberger Berman, ad aprile è diventata italiana quando i tre soci italiani avevano acquisito la maggioranza (gli americani restano con il 10%). Quella che dopo il closing verrà rinominata solo Renaissance è una realtà da 5 miliardi di masse, che punta a gestire non solo investimenti nel private equity, ma anche altri asset class come debito privato, investimenti infrastrutturali e real estate.

Bontempelli aveva co-fondato Nb Renaissance in partnership con il fondo Usa e con Intesa Sanpaolo, da cui provengono sia Canè, sia Cerroni Feroni.

In precedenza era stato managing director di Neuberger Berman (ex Lehman Brothers) a Londra dal 1999 al 2010 e successivamente head of Corporate finance Italia di Société Générale. Bontempelli sedeva anche nel cda di Bending Spoons, la startup che aveva sviluppato l'app Immuni.