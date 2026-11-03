Smart glasses e privacy, cosa sapere prima di usarli: riprese, dati e responsabilità

Gli occhiali intelligenti, o smart glasses, ampliano le possibilità offerte dalla tecnologia indossabile. Consentono di telefonare, ascoltare indicazioni, tradurre conversazioni, scattare fotografie e registrare video senza utilizzare direttamente uno smartphone. Alcuni modelli integrano anche funzioni di intelligenza artificiale, in grado di elaborare informazioni visive e audio. Queste caratteristiche pongono nuove questioni sul fronte della riservatezza. A differenza di una fotocamera o di uno smartphone, infatti, gli smart glasses possono sembrare normali occhiali e rendere meno evidente alle persone circostanti che sia in corso una registrazione.

Il tema è stato affrontato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), che lo scorso 13 ottobre ha adottato una dichiarazione dedicata a questi dispositivi. L’EDPB riunisce le autorità europee per la protezione dei dati, compreso il Garante italiano. Il documento fornisce indicazioni preliminari a utenti, produttori e fornitori di servizi, richiamando la necessità di conciliare innovazione e tutela dei dati personali.

Quali dati possono raccogliere

Gli smart glasses possono integrare telecamere, microfoni, altoparlanti e sistemi di connessione con smartphone e servizi online. A seconda del modello e delle funzioni attivate, hanno la possibilità di acquisire immagini, video, conversazioni e altri dati relativi all’ambiente circostante.

Le applicazioni spaziano dalla comunicazione a mani libere alla traduzione in tempo reale, dall’assistenza alle persone con disabilità alla documentazione di attività ed eventi. Alcune funzioni di intelligenza artificiale possono anche analizzare ciò che viene inquadrato o ascoltato per fornire informazioni all’utilizzatore.

Le questioni di privacy emergono soprattutto quando sono coinvolte altre persone, che potrebbero non accorgersi di essere riprese o registrate. Occorre quindi particolare attenzione in luoghi nei quali ci si aspetta un elevato livello di riservatezza, come ospedali, scuole, spogliatoi e determinati ambienti di lavoro, soprattutto in presenza di minori.

Registrazioni, condivisione e GDPR

L’EDPB distingue tra utilizzo strettamente personale e attività che comportano un trattamento di informazioni soggetto al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). L’impiego degli occhiali per finalità esclusivamente personali o domestiche può rientrare nell’esenzione prevista dal regolamento. È il caso, ad esempio, di una fotografia o di un video condiviso soltanto con un familiare o un amico, oppure dell’utilizzo del dispositivo per traduzioni personali in un contesto privato. Tuttavia, anche quando ricorre l’esenzione domestica, possono comunque applicarsi altre disposizioni, comprese quelle civili, penali e lavoristiche.

La situazione può cambiare quando le immagini vengono diffuse su un profilo social pubblico, accessibile a un numero indeterminato di persone, oppure quando gli occhiali sono utilizzati per attività professionali, ufficiali o politiche. In questi casi, secondo le indicazioni dell’EDPB, l’utilizzatore assume il ruolo di titolare del trattamento, con i relativi obblighi previsti dal GDPR.

Il fatto che una ripresa sia stata effettuata in un luogo pubblico non rende automaticamente libera la sua pubblicazione. Occorre valutare finalità e modalità di utilizzo, oltre alla possibilità di identificare le persone coinvolte.

Le responsabilità di utenti, produttori e fornitori

La dichiarazione europea richiama le responsabilità dei diversi soggetti in relazione alle rispettive attività. Chi indossa gli smart glasses deve prestare attenzione alle funzioni di registrazione e, quando si applica il GDPR, rispettare gli obblighi previsti per il trattamento dei dati. Anche la successiva diffusione di immagini e video richiede una valutazione attenta.

Ogni trattamento soggetto al GDPR deve basarsi su un valido fondamento giuridico. Il consenso delle persone riprese è una possibilità, ma non l’unica: può essere preso in considerazione anche il legittimo interesse, previa valutazione dei diritti degli interessati e delle loro ragionevoli aspettative. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, quando le persone vengono registrate senza esserne consapevoli.

Anche produttori e fornitori delle applicazioni o dei servizi collegati possono essere titolari autonomi o contitolari del trattamento, se ne determinano finalità e mezzi. In tal caso devono rispettare gli obblighi di propria competenza, compresi quelli relativi alla trasparenza e alla protezione delle informazioni raccolte.

L’EDPB sottolinea inoltre l’importanza di rendere riconoscibile l’attivazione delle registrazioni. Tra le soluzioni raccomandate figurano segnali luminosi, avvisi acustici e notifiche sullo smartphone, oltre a caratteristiche del dispositivo che permettano alle persone vicine di accorgersi dell’acquisizione di immagini o audio. Questi sistemi dovrebbero essere efficaci e ben visibili.

Immagini e video, quali precauzioni adottare

Per ridurre il rischio di registrazioni indesiderate o diffusioni non appropriate, è opportuno valutare il contesto prima di riprendere e, quando possibile, informare le persone presenti. È preferibile evitare luoghi particolarmente riservati, o nei quali vigano specifici divieti. Regole specifiche possono inoltre riguardare ambienti di lavoro, strutture sanitarie e istituti scolastici.

Controllare le impostazioni permette di verificare quali funzioni siano attive, quali dati vengano acquisiti e come siano trasferiti o conservati. Tra le misure indicate dall’EDPB figurano la limitazione delle registrazioni continue e dei tempi di conservazione, l’oscuramento dei volti e la pseudonimizzazione, che rende meno immediata l’identificazione delle persone. Il Comitato richiama anche l’utilità di restrizioni geografiche nei luoghi sensibili e di meccanismi che rallentino la condivisione sui social, consentendo di verificare i contenuti precedentemente alla pubblicazione.

Prima di pubblicare o inoltrare immagini e video è quindi importante valutare se le persone riprese siano identificabili e se la diffusione sia legittima. Aver acquisito un contenuto legittimamente non significa automaticamente poterlo condividere senza ulteriori verifiche.

Privacy e diritto all’immagine: cosa tenere presente

Le indicazioni europee richiamano anche le altre norme che tutelano la riservatezza e l’immagine delle persone. In Italia, i principali riferimenti sono l’articolo 10 del Codice civile e gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, che disciplinano l’utilizzo e la pubblicazione del ritratto altrui.

La normativa prevede alcune eccezioni, ad esempio quando la riproduzione dell’immagine è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Non è però consentito utilizzare liberamente qualsiasi immagine. Anche le modalità di acquisizione possono assumere rilievo: l’articolo 615-bis del Codice penale tutela la vita privata da specifiche forme di ripresa illecita nei luoghi indicati dalla norma. È quindi importante distinguere tra la possibilità di registrare immagini o conversazioni e il diritto di conservarle, utilizzarle o condividerle. La valutazione dipende dalle circostanze concrete, dalle finalità e dalle modalità di utilizzo.

Gli smart glasses offrono certamente nuove opportunità nella vita quotidiana e professionale, ma il loro impiego richiede attenzione da parte degli utilizzatori e di chi progetta e fornisce i servizi collegati. La sfida è sfruttarne le potenzialità senza trascurare la riservatezza e i diritti di coloro che si trovano intorno a chi li indossa.