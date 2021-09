Stellantis, Manley lascia la squadra

Mike Manley, il manager britannico, spesso scambiato per essere americano, per la sua conoscenza e dimestichezza a trattare i temi automotive dell'ex primo mercato mondiale, lascia Stellantis. L'ad Carlos Tavares, una volta completata la fusione Fca-Psa, lo aveva nominato Head of Americas. Fino a quel momento, Manley aveva traghettato Fca, dopo essere stato insediato al vertice dal presidente John Elkann alla scomparsa di Sergio Marchionne, fino all'unione con Psa, non prima di aver vissuto il turbolento tête-à-tête con Renault poi sfociato in un nulla di fatto. Manley, classe 1964, riservato e distaccato, l'opposto rispetto al suo illustre predecessore, dall'1 novembre assumerà un nuovo incarico di prestigio al volante di AutoNation, il più grande rivenditore automobilistico degli Stati Uniti. Tavares, ora, dovrà trovare un nuovo capo per gli Usa, tenendo presente l'importanza di quest' area e i gioielli da sempre nel cuore degli yankee, Jeep e Ram in particolare. Un (una) manager che conosca quanto Manley e anche di più le dinamiche del Paese e dei suoi consumatori in un momento di grande cambiamento per il mondo automotive. Una scelta non facile e da ben ponderare. Ma potrebbe anche rimanere lo stato dell'arte, con Mark Stewart, Coo per il Nord America, e Antonio Filosa, Coo per il Sud America, che ora riporteranno direttamente a Tavares. Il manager britannico, nel congedarsi, ha parlato di «20 anni incredibili, stimolanti e divertenti». «È giunto il momento per me - ha aggiunto - di iniziare un nuovo capitolo. Lavorare con Carlos per creare questa straordinaria azienda, con il supporto costante dei nostri azionisti, è stato un enorme privilegio sia dal punto di vista professionale sia personale. Sono molto orgoglioso dei nostri team in Stellantis che stanno facendo un lavoro eccellente; auguro a loro e a Carlos ogni successo nel continuare questo straordinario viaggio. Infine, sono molto onorato di essere stato invitato a far parte del Cda della Fondazione Stellantis». Da parte del presidente di Stellantis, Elkann, il ringraziamento «a Mike per tutto quello che ha fatto con noi negli ultimi 20 anni». «Gli anni passati alla guida di Jeep - ha sottolineato - sono stati fondamentali per la trasformazione del brand e poi, in qualità di ad di Fca, ha portato l'azienda a raggiungere risultati record in uno dei periodi più difficili della sua storia. Lavorando a stretto contatto con Carlos, è stato determinante nella creazione e nel riuscito lancio di Stellantis». Infine, Tavares: «Fin dai primi giorni delle nostre discussioni, abbiamo condiviso una visione, una convinzione e un impegno davvero comuni ed è su queste solide basi che Stellantis ha realizzato i suoi primi risultati impressionanti».