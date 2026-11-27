C’è una nuova maglia rosa al Corriere della Sera: Stefano Barigelli sale alla direzione del quotidiano di via Solferino, la poltrona più illustre che fu occupata, tra gli altri, da Luigi Albertini, Giovanni Spadolini, Ferruccio De Bortoli e, per ultimo, da Luciano Fontana, il quale ha preferito non accettare la nuova ristrutturazione richiesta dalla proprietà. La scelta di Urbano Cairo spiazza i pronostici ma rientra nei progetti contabili dell’amministratore delegato di Rcs Media Group e anche presidente del Torino calcio. Barigelli viene dalla Gazzetta dello Sport, radio mercato riferisce che per la sua sostituzione sia stato contattato Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Barigelli è chiamato a intervenire sull’organico che, secondo la proprietà, ha numeri e costi fuori registro, dovrà occuparsi dei tagli alle edizioni regionali, alla redazione centrale e ai collaboratori, l’azienda ha intenzione di puntare sull’on line le cui cifre hanno portato i quotidiani di Rcs al primo posto con oltre 31 milioni di utenti. Sarà un giro di tagli, molto dolorosi, il sacrificio è rivolto ai giornalisti mentre l’azienda incassa, in contemporanea, soldi generosi dal Giro d’Italia che porta «a cassa» 45 milioni, con un utile di una dozzina di milioni. Il Giro ha perso la sua competitività storica, i grandi protagonisti, Pogacar e Vingegaard hanno già annunciato che non saranno presenti, regioni e municipi fanno da banca, versare i denari per la manifestazione, Friuli Venezia Giulia paga 8 milioni per le 5 tappe totali, Roma ha sottoscritto un contratto di 1 milione e mezzo all’anno per cinque anni, assicurandosi l’arrivo, l’Abruzzo versa due milioni e mezzo, nel pacchetto è compreso il giro della regione. Soltanto un terzo dell’incasso totale proviene da privati, per il resto si tratta di denari di enti pubblici e partecipate, Ita firma la maglia ciclamino, Rai per i diritti paga 12 milioni, disarmante rispetto ai 120 milioni del Tour de France. Non è stato ancora trovato lo sponsor per la maglia rosa, la richiesta sui 10 milioni è singolare in rapporto ai 13 milioni della maglia gialla del Tour, forniti dal Crédit Lyonnais. Il Giro è vitamina preziosa per Urbano Cairo che però manda fuori giri la squadra dei giornalisti. La corsa a tappe di Urbano Cairo è alla partenza. Si prevedono forature e abbandoni.