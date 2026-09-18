Taboola amplia l’accordo con Editoria Italia: la partnership si estende a tutto il gruppo

Taboola ha rinnovato e ampliato la partnership con Editoria Italia, estendendo a tutte le property digitali del gruppo l’accordo avviato nel 2024 con IlGiornale.it. La collaborazione coinvolgerà ora anche Liberoquotidiano.it, IlTempo.it e Monetaweb.it.

L’intesa punta a rafforzare lo sviluppo digitale del gruppo attraverso le tecnologie di Taboola dedicate alla raccomandazione dei contenuti, alla distribuzione delle notizie e all’analisi delle performance editoriali. L’obiettivo è aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei lettori, migliorando allo stesso tempo la capacità di monetizzazione delle piattaforme digitali. Tra gli strumenti che saranno messi a disposizione delle redazioni c’è Taboola Newsroom, la piattaforma che consente di monitorare in tempo reale l’andamento degli articoli, intercettare i trend emergenti e individuare le parole chiave che stanno generando maggiore interesse. I dati raccolti potranno così essere utilizzati per orientare più rapidamente le scelte editoriali e valorizzare i contenuti con le migliori performance.

L’accordo comprende anche le notifiche push per la distribuzione delle notizie su desktop e mobile, i formati Mid-Article, che integrano contenuti organici e sponsorizzati all’interno degli articoli, e Taboola Feed, il sistema di raccomandazione collocato al termine dei contenuti e pensato per prolungare la navigazione degli utenti attraverso suggerimenti personalizzati.

“Siamo molto felici di rinnovare e ampliare la nostra collaborazione con Editoria Italia, un gruppo con cui abbiamo costruito una relazione solida e duratura fin dal 2024″, ha dichiarato Adam Singolda, fondatore e amministratore delegato di Taboola. Singolda ha sottolineato come il mercato editoriale italiano continui a sperimentare nuove modalità di relazione con i lettori e come la società punti a rafforzare il proprio ruolo di partner tecnologico degli editori.

Per Editoria Italia, l’estensione dell’intesa rappresenta invece un ulteriore passaggio nel percorso di crescita digitale del gruppo. “Le soluzioni di Taboola ci hanno permesso di individuare nuove opportunità di sviluppo e di revenue. Estendere l’accordo a tutto il gruppo significa rafforzare ulteriormente questo percorso”, ha dichiarato Nicola Speroni, amministratore delegato de Il Giornale.