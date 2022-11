Black Friday: giochi per bambini e ragazzi da regalare

Il Black Friday di Amazon può essere l’occasione per trovare interessanti giochi per neonati, bambini e preadolescenti. Qui di seguito alcune proposte di divertimenti in offerta, suddivisi per le differenti fasce d’età - anche se poi chiaramente ogni genitore o “zio” (nel senso più ampio del termine) conosce cosa può essere più adatto a chi riceverà il dono in base al suo livello di sviluppo.

Giochi da 0 a 3 anni

Fisher Price palestrina

Si tratta di un tappeto con diverse attività che riescano a stimolare i primi gesti e l’apprendimento nei neonati. La palestrina Fisher Price è infatti dotata di diversi giochi sonori (tra cui un minimale pianoforte) e di altri giochi con cui il neonato può esplorare i propri cinque sensi, e divertirsi con colori e movimenti. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

AiTuiTui cubo attività

Muovere i primi passi nel mondo della conoscenza non è facile per i bambini piccolissimi. Però con il cubo attività AiTuiTui possono prendere dimestichezza con le prime forme, le prime lettere dell’alfabeto e i primi numeri. E c’è anche un finto orologino, per iniziare a comprendere come funzionano il tempo in una giornata. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Beiens libro di stoffa

Quando i neonati sono molto piccoli, non sempre riescono a prendere confidenza da subito con i primi libri di carta: così di solito i genitori ricorrono ai libri di stoffa, che sono progettati con stimoli sonori, visivi e tattili. E in più un libro di stoffa Beiens - presente con diversi argomenti tutti a tema giungla - permette lo sviluppo della fantasia. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Giochi da 3 a 6 anni

Clementoni C’era una volta

Chi è stato bambino negli anni ’80 avrà avuto una collezione di 45 giri in cui venivano narrate le fiabe più amate. Oggi questo tipo di supporto è superato limitatamente all’infanzia (i vinili sono abbastanza fragili), ma ci sono altri tipi di supporto che possono venire in aiuto dei genitori. Come questo storyteller Clementoni C’era una volta, i bambini possono ascoltare una narrazione avvincente e registrata per loro di storie come Pinocchio, Biancaneve, Il Re Leone, Gli Aristogatti, Peter Pan, Bambi, Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non solo. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Quercetti Pallino

Si tratta di un gioco attraverso il quale si possono comporre mosaici con delle palline colorate. Serve a comprendere la gestione dello spazio e il modo in cui le forme si distribuiscono in esso. In Pallino Quercetti le minibiglie colorate vengono lanciate infatti all’interno di uno spazio 12x12 e compongono i disegni più vari. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Playmobil Wiltopia

Le costruzioni e i diorami che con essi si possono realizzare sono molto utili al tempo stesso a far comprendere gli incastri ai bambini e anche a stimolare il gioco simbolico. Wiltopia Playmobil fa esattamente questo, invitando il piccolo a costruire una casa sull’albero nella foresta amazzonica in cui poter far muovere i personaggi. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Play-Doh Kitchen Creations

La plastilina Play-Doh è molto utile per migliorare la motricità fine nei bambini, perché ha una consistenza morbida ma non molle e al tempo stesso fa felici i genitori perché non sporca e non macchia. Con questa Kitchen Creations si possono realizzare anche finti cibi in plastilina, utile per stimolare il gioco simbolico. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Giochi da 6 a 10 anni

Geomag costruzioni magnetiche

Questo tipo di costruzioni, molti genitori potranno confessarlo, piacciono anche ai più grandi. Perché sono futuristiche e permettono di realizzare le forme astratte più disparate. Le costruzioni magnetiche Geomag constano di 28 sfere metalliche, 28 barrette magnetiche verde chiaro, verde scuro e azzurro, 2 pannelli base quadrati e 2 pannelli base pentagonali. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Lego Jurassic World

Questo gioco per la Playstation 4 coniuga il potenziale amore dei bambini per tre cose: i videogiochi, i dinosauri e i mattoncini Lego. Nel mondo dei dinosauri Lego Jurassic World si possono vivere diverse avventure, naturalmente tutte virtuali. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Grandi Giochi Occhio al fantasma

Questa fascia d’età è quella in cui si iniziano a sperimentare i primi giochi di società, quelli che i più piccoli possono fare in gruppi ridotti di coetanei. Devono essere sempre giochi molto semplici, proprio perché costituiscono un primo approccio al genere di divertimento, e con Occhio al fantasma di Grandi Giochi il divertimento è assicurato. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Giochi da 10 a 14 anni

Asmodee Dixit

Si tratta di un gioco da tavolo in cui i preadolescenti possono divertirsi con gli adulti. Dixit di Asmodee consiste in un gioco di carte che mira a stimolare l’immaginazione: attraverso parole e immagini si crea una narrazione di volta in volta completamente nuova ma soprattutto condivisa. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Dragon Ball Z: Kakarot

Quale ragazzino non ama Dragon Ball e la sua eterna lotta contro i cattivi? Adesso ci si può immedesimare nella battaglia di Kakarot (Goku nella versione manga e anime italiana) e giocarci con la Playstation 4. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Locavun pattini in linea

Si tratta di pattini in linea regolabili con ruote luminose. I pattini Locavun sono l’ideale per sfrecciare all’aria aperta con gli amici, ma sono al tempo stesso sicuri e comodi, poiché facili da usare e davvero molto stabili. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Leggi anche - Dolci e cioccolato per tutti: continuano le maxi offerte del Black Friday