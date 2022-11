Regali dolci per tutti: maxi sconti Black Friday su cioccolatini e dolciumi

Il Natale, si sa, è la festa più dolce che ci sia. Quale migliore occasione del Black Friday per fare scorta di dolci, snack e leccornie di ogni tipo? Dalle scatole di cioccolatini per gli adulti alle caramelle più amate dei bambini: su Amazon non c'è che da leccarsi i baffi. I migliori marchi e prodotti sono disponibili ad un prezzo davvero imbattibile. Ne abbiamo selezionati nove che, per certo, faranno la gioia di tutti i membri della famiglia.

Goleador liquirizia

Le caramelle alla liquirizia Goleador sono un grande classico dell'infanzia. Del resto, chi non ne ha fatto incetta da bambino? Durante il weekend del Black Friday, l'iconico dispenser Goleador è disponibile ad un prezzo super conveniente. Ogni confezione contiene 200 caramelle monopezzo al gusto liquirizia incartate singolarmente. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Baci Perugina cioccolatini sssortiti

Una certezza assoluta: la confezione di cioccolatini assorti Baci Perugina è l'idea regalo perfetta per ogni occasione. Ogni scatola contiene cioccolatini assortiti Classico Fondente Luisa, Fondentissimo 70% ed il prezioso Gold al caramello. Il cacao è approvvigionato in maniera sostenibile e certificato Rainforest Alliance. Durante la settimana del Black Friday il mix di cioccolatini è disponibile ad un prezzo imbattibile. Meglio affrettarsi perché vanno a ruba. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Rocky Mountain Marshmallows

Con i Rocky Mountain Marshmallows farete la gioia dei piccoli di casa. I classici marshmallow americani, preparati secondo la ricetta tradizionale, sono in super sconto su Amazon. La confezione è da 300 grammi è disponibile fino ad esaurimento scorta. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Chupa Chups Latta

La Tin Chupa Chups è una pratica e colorata latta in metallo contenente 150 lecca-lecca al gusto Coca-Cola e limone. L'idea regalo perfetta per sorprendere i nipoti in occasione del compleanno o in qualunque altra ricorrenza. Durante la settimana del Black Friday, il prodotto è disponibile ad un prezzo piccolissimo. Meglio approfittarne subito. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Praline di cioccolato Lindor

L'iconica pralina Lindt, con guscio croccante di cioccolato al latte e il ripieno dall'irresistibile "scioglievolezza", mette d'accordo uomini e donne di tutte le età. Il cacao pregiatissimo, tostato e macinato a regola d'arte, rendono le praline di cioccolato Lindor un prodotto unico e inimitabile. Durante i giorni del Black Friday, la maxi confenzione da 1 kg è scontata oltre il 20% del prezzo di listino. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Celebrations snack assortiti

Se il vostro nipotino sogna di ricevere una montagna di dolciumi e cioccolatini, con Celebrations (snack assortiti) farete la sua felicità. Una scatola da 1.4 kg di leccornie per tutti i gusti: Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, Maltesers, Dove e Galaxy. Cos'altro potrebbe desiderare di più? Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Barrette BE-KIND

Goloso e al contempo nutriente. Le barrette proteiche BE-KIND sono l'ideale per una pausa gustosa e sana. Gli snack, disponibili in ben 6 gusti diversi, sono realizzati con ingredienti naturali e non contengono né dolcificanti né conservanti artificiali. Durante il weekend del Black Friday, la confezione da 12 barrette è scontata al -30%. Conviene farne scorta, no? Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

M&Ms

" Non si può battere l'originale ", recita lo slogan. Del resto chi può concorrere con i "mitici" M&Ms? Di certo, non hanno bisogno di presentazioni. Sono ottimi da gustare come snack ma anche per decorare muffin, torte di compleanno, cupcakes o coppe di gelato. La maxi confezione da 24 bustine, ciascuna del peso di 45 grammi, è in offerta. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Nestlé Galak

Concludono questa golosissima carrellata di dolciumi e snack, le barrette Nestlé Galak. L'incontro tra il gusto inconfondibile del cioccolato bianco e la croccantezza dei cereali, vi regalerà una pausa di assoluto piacere. La confezione da 36 barrette è disponibile ad un prezzo mai visto prima. Conviene affrettarsi: il Black Friday sta per finire! Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

