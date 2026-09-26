GTA VI, 400 euro per la Collector’s Edition senza gioco e senza spedizione: il web si infuria. Rockstar: “Per rilassarvi in libertà”

“Per rilassarvi in libertà”. È una delle frasi con cui viene presentata la nuova Collector’s Edition di GTA VI, costa 399,99 euro (il centesimo in meno strategico non deve mancare) e contiene tutto ciò che può servire per rilassarsi in libertà: occhiali, cappellino, bicchierino, cucchiaino, portachiavi, spille, adesivi, poster e… “attenzione, il gioco non è incluso”.

“Per rilassarvi in libertà” non c’è la copia fisica di GTA VI, e non c’è neppure un codice per scaricarlo e del resto se dentro la Collector’s Edition di GTA VI ci fosse anche GTA VI uno potrebbe perfino pensare che sia una Collector’s Edition di GTA VI, e sarebbe troppo didascalico. Insomma, il gioco va comprato a parte.

E “per rilassarvi in libertà” con il gioco più atteso da anni, “anche le spese di spedizione sono a parte”, minchia, giusto, vuoi mica far pagare le spese di spedizione a Rockstar. Quattrocento euro danno diritto alla scatola, agli occhiali, al cucchiaino, agli sticker e altre chincaglierie del genere (e anche la mappa di Leonida, il poster, wow), e per far arrivare la libertà a casa vostra bisogna aggiungere la spedizione.

Nel frattempo, bisogna ammettere, Rockstar ha pensato anche alla musica, in quanto la colonna sonora, con i brani del gioco, si può comprare separatamente, e lì il supporto fisico improvvisamente torna utile: CD, vinile, edizioni speciali, vinili da collezione da oltre cento euro. La copia fisica del videogioco no, il vinile sì. È il progresso: togliere il disco dalla confezione del videogioco, anzi abolire le copie fisiche dei videogiochi da tutti i videogiochi (dopo la scelta di Rockstar di non fare la copia fisica, tutti dietro, a cominciare da Sony, che ha già annunciato che dal 2028 farà lo stesso per tutti i giochi Playstation) e rimetterlo nel giradischi. “Per rilassarvi in libertà”.

Giustamente gli utenti, già furiosi prima, lo sono ancora di più adesso, in rete c’è un putiferio, e in ogni caso l’edizione da collezione andrà a ruba, Rockstar lo sa, se ci penso manca soltanto un’ulteriore edizione da collezione: quattrocento euro, nessun oggetto dentro, nessuna scatola fuori e spedizione comunque esclusa. Una Collector’s Edition invisibile, intangibile, come le sculture invisibili di Gino De Dominicis degli anni Sessanta, un’opera d’arte. Sarebbe finalmente la versione definitiva. Per rilassarvi in libertà.