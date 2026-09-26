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Entertainment e servizi

GTA VI, 400 euro per la Collector’s Edition senza gioco e senza spedizione: il web si infuria. Rockstar: “Per rilassarvi in libertà”

“Per rilassarvi in libertà” non c’è la copia fisica di GTA VI, e non c’è neppure un codice per scaricarlo e del resto se dentro la Collector’s Edition di GTA VI ci fosse anche GTA VI uno potrebbe perfino pensare che sia una Collector’s Edition di GTA VI

Massimiliano Parente
Comunicato Stampa: Gta 6: Quando Esce, Costo e Dove Acquistarlo
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“Per rilassarvi in libertà”. È una delle frasi con cui viene presentata la nuova Collector’s Edition di GTA VI, costa 399,99 euro (il centesimo in meno strategico non deve mancare) e contiene tutto ciò che può servire per rilassarsi in libertà: occhiali, cappellino, bicchierino, cucchiaino, portachiavi, spille, adesivi, poster e… “attenzione, il gioco non è incluso”.

“Per rilassarvi in libertà” non c’è la copia fisica di GTA VI, e non c’è neppure un codice per scaricarlo e del resto se dentro la Collector’s Edition di GTA VI ci fosse anche GTA VI uno potrebbe perfino pensare che sia una Collector’s Edition di GTA VI, e sarebbe troppo didascalico. Insomma, il gioco va comprato a parte.

E “per rilassarvi in libertà” con il gioco più atteso da anni, “anche le spese di spedizione sono a parte”, minchia, giusto, vuoi mica far pagare le spese di spedizione a Rockstar. Quattrocento euro danno diritto alla scatola, agli occhiali, al cucchiaino, agli sticker e altre chincaglierie del genere (e anche la mappa di Leonida, il poster, wow), e per far arrivare la libertà a casa vostra bisogna aggiungere la spedizione.

Nel frattempo, bisogna ammettere, Rockstar ha pensato anche alla musica, in quanto la colonna sonora, con i brani del gioco, si può comprare separatamente, e lì il supporto fisico improvvisamente torna utile: CD, vinile, edizioni speciali, vinili da collezione da oltre cento euro. La copia fisica del videogioco no, il vinile sì. È il progresso: togliere il disco dalla confezione del videogioco, anzi abolire le copie fisiche dei videogiochi da tutti i videogiochi (dopo la scelta di Rockstar di non fare la copia fisica, tutti dietro, a cominciare da Sony, che ha già annunciato che dal 2028 farà lo stesso per tutti i giochi Playstation) e rimetterlo nel giradischi. “Per rilassarvi in libertà”.

Giustamente gli utenti, già furiosi prima, lo sono ancora di più adesso, in rete c’è un putiferio, e in ogni caso l’edizione da collezione andrà a ruba, Rockstar lo sa, se ci penso manca soltanto un’ulteriore edizione da collezione: quattrocento euro, nessun oggetto dentro, nessuna scatola fuori e spedizione comunque esclusa. Una Collector’s Edition invisibile, intangibile, come le sculture invisibili di Gino De Dominicis degli anni Sessanta, un’opera d’arte. Sarebbe finalmente la versione definitiva. Per rilassarvi in libertà.

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