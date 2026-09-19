Siri resterà più scema in Europa perché Apple non vuole aprire il suo sistema. Ma sulla privacy Bruxelles ha due pesi e due misure

Un anno e mezzo fa avevo polemizzato sul DMA (il Digital Markets Act) con cui l’UE regolamenta il mercato digitale, e non perché in generale sia sbagliato. Ma mettiamo due esempi di contraddizione: da una parte chi comprerà un iPhone nuovo in Europa non avrà le nuove funzioni di Siri, a cui Apple ha lavorato moltissimo per farle fare il salto da quella nonna rimbambita che era rimasta a una vera AI. Dall’altra chiede a Apple di aprire il sistema ad altri concorrenti, facendoli entrare nello stesso sistema di Apple, che è chiuso per scelta da quando lo pensò Steve Jobs, rischiando, secondo Apple, di comprometterne proprio sicurezza e privacy, e comunque chi compra Apple lo fa anche per quello, ci siamo dimenticati degli antivirus. Già, perché Apple è fissata con la sicurezza, e idem con la privacy. Non vi piace? Compratevi un Android, di qualsiasi marca, da Google a Samsung avrete le stesse prestazioni, ma non un iPhone, sorry.

Dall’altra parte però l’UE porta avanti Chat Control, con l’idea della tutela dei minori. Per ora ha approvato una deroga temporanea alle regole ePrivacy che consente ai servizi di rilevare volontariamente materiale pedopornografico (e ok), ma esclude le chat protette da crittografia end-to-end. Il regime permanente è ancora in discussione e potrebbe prevedere forme più estese di rilevamento. Tutela dei minori, siamo tutti a favore, e anche di più (io bloccherei proprio l’economia dello scrolling, perfino per gli adulti), e al contempo sarà difficile istituire per legge, una foglia di fico quando entrano in ballo famiglia e scuola (solo che non puoi regolamentare i genitori che usano gli smartphone come baby sitter). Aggiungiamo il fatto che non è che in Europa siamo all’avanguardia nella tecnologia che usiamo tutti i giorni, anzi. Se n’è sempre fregata della difesa (ce ne siamo accorti oggi, finalmente) così come anche dello sviluppo di tecnologie all’avanguardia, tanto c’erano gli americani. Nel frattempo piattaforme come TikTok, vera spina nel fianco dei minori, continuano a fare danni, hai voglia a regolamentarle.

Al momento in Europa hanno ottenuto però due cose: far restare Siri più scema di quella che hanno gli utenti americani e mettere sul tavolo il controllo delle chat private, mentre Telegram continua a resistere perfino in Russia, pur fra blocchi e rallentamenti e mandati di cattura contro Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram. Dove il problema dei cittadini è proprio difendersi dal controllo dello Stato, di cui hanno giustamente paura, anche fisica.