Netflix cambia le regole: email obbligatoria per tutti i profili secondari

Nuove regole su Netflix per la gestione dei profili secondari associati all'abbonamento principale: da qualche giorno, infatti, la celebre piattaforma di streaming ha modificato il funzionamento dell'opzione "Utente extra". Da ora in poi non sarà più sufficiente utilizzare l'indirizzo email del titolare del conto: ogni singolo profilo aggiuntivo dovrà essere obbligatoriamente associato a una propria casella di posta elettronica specifica. Un cambiamento in apparenza di poco conto, ma fondamentale per continuare a usare il servizio senza interruzioni.

Stando a quanto confermato da un portavoce dell'azienda, Netflix ha implementato una nuova procedura obbligatoria per chi usufruisce dei profili condivisi, rendendo per tutti la misura definitiva a partire dallo scorso 15 giugno. Non si tratta di una sperimentazione temporanea, bensì di uno standard in corso di rilascio a livello globale, che sta già interessando i primi utenti anche nel nostro Paese.

Chi utilizza un account secondario visualizzerà infatti un avviso direttamente sulla piattaforma con la richiesta di associare una mail personale al proprio profilo: per non interrompere la visione, basta semplicemente inserire i dati richiesti quando compare la notifica.

Questa transizione offre diversi lati positivi per chi utilizza l'account extra, sia in termini di autonomia che di sicurezza. I singoli fruitori possono ora infatti modificare le proprie credenziali senza dover più dipendere dall'intervento del proprietario del conto, nonché proteggere l'accesso tramite la verifica in due passaggi, ottimizzando al contempo la procedura di login. Per quanto concerne i contenuti, l'utente secondario conserva la piena indipendenza nella personalizzazione del catalogo e sui propri algoritmi di visione. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori aggiornamenti, ma la strategia di Netflix è chiara: potenziare gli abbonamenti condivisi a pagamento per eliminare definitivamente lo scambio gratuito di password che non generava profitti.

Per contrastare lo scambio libero delle credenziali, Netflix ha adottato una nuova politica basata sulla restrizione del nucleo domestico: questo sistema permette al titolare del conto di creare uno slot supplementare a pagamento, denominato "Utente extra".

In Italia, al momento, i prezzi per mantenere questo profilo collegato sono differenziati: aggiungere un account con pubblicità costa 3,99 euro mensili, mentre per la riproduzione standard priva di interruzioni la tariffa sale a 4,99 euro ogni mese.