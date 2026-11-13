Outlook down in tutto il mondo, problemi anche su Teams e alle compagnie aeree. Microsoft: “Ripristino a fasi, progressi incoraggianti”

In tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia, il blocco informatico che sta colpendo i servizi di Microsoft, provocando disagi a utenti, aziende e istituzioni governative. “Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano”, si legge in un aggiornamento di Microsoft su X. Stando a quanto ricostruito dall’Associated Press, l’interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti ma anche attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree. Tramite X, l’azienda ha fatto sapere che “le azioni di ripristino sono in corso su tutta l’infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base”.

Nella mattinata, la stessa Microsoft aveva segnalato come alcuni server rimessi in funzione potessero bloccarsi nuovamente una volta connessi in rete. Il down alle app e siti di Microsoft ha interessato anche piattaforme di terze parti, come quelle di OpenAI e Anthropic. Entrambe hanno segnalato problemi con i cosiddetti “connettori”, le integrazioni che collegano i chatbot agli account aziendali di Microsoft 365.

Air India ha temporaneamente reindirizzato i propri servizi di posta elettronica per garantire che le richieste dei clienti continuino a pervenire. IndiGo, un’altra compagnia aerea indiana, ha dichiarato di aver riscontrato a sua volta interruzioni nei propri servizi di assistenza via e-mail, che hanno compromesso la capacità di comunicare con i clienti. Negli Stati Uniti la società industriale Workhorse Group ha dovuto rinviare la conference call sui risultati trimestrali, mentre a Singapore l’agenzia governativa per la tecnologia ha segnalato il blocco delle email istituzionali. Disagi alle infrastrutture informatiche governative sono stati confermati anche in Giappone dal vice capo di gabinetto Masanao Ozaki e dalla Corte Suprema delle Filippine.

Secondo quanto riferito dal ministro degli affari interni australiano, Tony Burke, dopo un confronto con i vertici lo calidi Microsoft e il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica, l’azienda non ritiene si tratti di un attaccohacker ma ipotizza una dinamica simile al blocco CrowdStrike delluglio 2024, legata a un aggiornamento difettoso.

L’interruzione, che si protrae da ore e che Microsoft attribuisce a un “carico elevato” sulla propria infrastruttura, ha colpito non solo la posta elettronica, ma anche prodotti come Teams e l’assistente basato sull’intelligenza artificiale Copilot. Il disservizio ha avuto un impatto globale: utenti che spaziano da aziende a enti governativi hanno segnalato l’impossibilità di comunicare tramite Outlook. “Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati”, ha comunicato Microsoft su X. “Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità”, ha aggiunto il colosso tecnologico, senza tuttavia specificare quando il servizio potrà essere pienamente ripristinato.

Secondo Downdetector, piattaforma che monitora i disservizi online, il problema si è esteso a livello globale nel giro di un’ora, coinvolgendo i prodotti Microsoft in 74 Paesi e territori. Una mappa pubblicata da Downdetector su X mostra che l’interruzione ha colpito utenti nelle Americhe e in alcune aree di Europa, Asia e Africa.

Tra i Paesi coinvolti figura la Nuova Zelanda: il Ministero degli Esteri neozelandese ha reso noto che la sua “capacità di ricevere e-mail è stata compromessa dall’interruzione globale di Microsoft. Ciò riguarda anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza della Nuova Zelanda nel mondo”.

Inizialmente, Microsoft aveva riferito di stare indagando su segnalazioni di disservizi “nelle Americhe”, ma in seguito ha confermato che il problema ha interessato “la connettività ai servizi di Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi regione”. Microsoft 365 è il servizio in abbonamento basato sul cloud dell’azienda, che include applicazioni molto diffuse come Outlook e Teams.

“Abbiamo rilevato che una parte dell’infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni; è probabile che questo stia contribuendo agli errori di connettività”, ha scritto l’azienda su X. “Stiamo esplorando con determinazione ogni possibile soluzione per ridurre l’impatto”, ha aggiunto.

Downdetector ha registrato un netto calo delle segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, in particolare a Washington e Hong Kong, intorno alle 04:50 GMT. Secondo Downdetector, migliaia di utenti hanno segnalato problemi anche con Teams e Copilot.