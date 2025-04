WhatsApp, cambia tutto: ecco da dove si potranno fare telefonate e videochiamate

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp si prepara ad ampliare la propria presenza anche sul web, nel tentativo di richiamare un numero ancora superiore di utenti fornendo a tutti la possibilità di sfruttare le opzioni tradizionalmente a disposizione sull'app anche tramite il browser.

Secondo un'anticipazione fornita in anteprima dagli esperti di WaBetaInfo, infatti, il team di sviluppo di Meta sta testando la funzione della telefonata e quella della videochiamata direttamente dal navigatore web, senza obbligare più l'utente di turno a scaricare neppure l'applicazione desktop. Attualmente, infatti, per poter avere accesso a queste opzioni, ovvero tanto la chiamata audio quanto quella video, è necessario effettuare il download e l'installazione del programma in versione Windows o macOS, quindi effettuando il consueto passaggio obbligatorio attraverso la piattaforma.

Stando a quanto riferito da WaBetaInfo, ci troviamo in una fase di test, per cui bisognerà attendere ancora prima di poter accedere a queste funzionalità sui principali browser a disposizione. Anche se non si conoscono ancora tutte le opzioni che saranno a disposizione dei fruitori del web, è stato comunque messo a disposizione degli utenti uno screenshot in anteprima che mostra come potrebbe essere l'interfaccia.

Quel che è certo da subito è che si tratta di una vera e propria rivoluzione: finora, infatti, Meta aveva cercato di rendere le funzioni di chiamata più esclusive, costringendo i potenziali fruitori a scaricare WhatsApp sui propri dispositivi mobili o sui PC. Le uniche possibilità concesse via web erano quelle di inviare messaggi o, tuttalpiù, di condividere file multimediali: quando l'aggiornamento sarà a disposizione di tutti, telefonate e videochiamate si potranno effettuare anche da Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera, senza più la necessità di installare l'app. Semplificare l'accesso a queste fondamentali opzioni anche a una parte di internauti che non avevano mai utilizzato l'app targata Meta proprio per evitare questo ulteriore passaggio significa ampliare il numero degli utenti, dal momento che sono numerosi coloro i quali preferiscono gestire tutto, comunicazioni comprese, attraverso il web e non tramite piattaforme che presuppongono un'installazione e la necessità di effettuare aggiornamenti, con tutte le problematiche che talvolta ciò comporta.

L'obiettivo degli sviluppatori sarà ora quello di avvicinare il più possibile l'esperienza di utilizzo dell'app a quella via browser, per cui sarà

probabilmente possibile non solo effettuare chiamate audio e video con un semplice click, ma anche ricevere notifiche di telefonate in arrivo e passare da queste funzioni alle chat senza la necessità di chiudere la conversazione.