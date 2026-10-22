Alla Corte penale internazionale il Premio Sacharov 2026. L’Europa sfida le sanzioni di Trump

Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov 2026 per la libertà di pensiero alla Corte penale internazionale (Cpi) e ai suoi funzionari. Una decisione che assume anche un forte significato politico: il riconoscimento arriva a pochi giorni dalle nuove sanzioni imposte dall’amministrazione di Donald Trump contro il tribunale dell’Aia, accusato da Washington di aver oltrepassato i propri poteri nelle indagini che coinvolgono gli Stati Uniti e i loro alleati, a cominciare da Israele.

Ad annunciare il premio, oggi a Strasburgo, è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, accolta da una standing ovation. «L’Unione europea si fonda sul rispetto del multilateralismo e delle istituzioni internazionali», ha dichiarato, sottolineando che il riconoscimento intende premiare il lavoro della Corte nella tutela del diritto internazionale e della giustizia.

La Corte penale internazionale, istituita dallo Statuto di Roma ed entrata in funzione nel 2002, è competente a giudicare i responsabili dei crimini più gravi: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione, nei limiti della propria giurisdizione. Negli ultimi anni è finita al centro di tensioni diplomatiche, soprattutto dopo i mandati d’arresto emessi nel 2024 nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per presunti crimini commessi nella Striscia di Gaza.

Le nuove misure americane, annunciate a ottobre, colpiscono direttamente l’istituzione e rischiano di compromettere l’accesso a servizi finanziari e tecnologici indispensabili al suo funzionamento. Il Parlamento europeo ha più volte sollecitato la Commissione a intervenire per proteggere l’indipendenza della Corte e i suoi magistrati.La presidente della Cpi, la giudice giapponese Tomoko Akane, ha ringraziato l’Europarlamento, osservando che il premio arriva mentre il tribunale e i suoi funzionari affrontano «sfide senza precedenti». Un riconoscimento che, secondo Akane, riafferma l’importanza dell’indipendenza delle istituzioni giudiziarie e della cooperazione internazionale. «Non c’è pace senza giustizia e non c’è sicurezza senza diritto», ha affermato.

Il Premio Sacharov, istituito nel 1988 e intitolato al fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, rappresenta il principale riconoscimento dell’Unione europea per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La cerimonia di consegna si terrà il 16 dicembre a Strasburgo.Con questa scelta, il Parlamento europeo ribadisce il proprio sostegno alla giustizia penale internazionale in un momento in cui l’autonomia e l’operatività della Corte dell’Aia sono al centro di uno scontro politico e diplomatico con Washington.